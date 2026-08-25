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Accident grav în București: tânăr de 17 ani, beat și fără permis, a intrat cu mașina în 5 vehicule

Un tânăr de 17 ani, care nu deține permis de conducere și care avea 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat, a provocat marți dimineață un accident rutier în București, după ce a intrat cu autoturismul în alte cinci mașini. Trei persoane au fost rănite și transportate la spital.
Accident grav în București: tânăr de 17 ani, beat și fără permis, a intrat cu mașina în 5 vehicule
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laura Buciu
25 aug. 2026, 09:58, Social
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Accidentul s-a produs în jurul orei 06:50, la intersecția dintre strada Gherghiței și Prelungirea Teslei, arată Brigada Rutieră.

Potrivit primelor informații furnizate de polițiști, adolescentul conducea pe strada Gherghiței, dinspre Șoseaua Colentina către A3. La intersecția cu Prelungirea Teslei, din cauze care urmează să fie stabilite în urma cercetărilor, autoturismul condus de acesta a intrat în alte cinci autovehicule.

Tânărul a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicând 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. După testare, acesta a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice. Măsurile legale urmează să fie stabilite în funcție de rezultatul analizelor toxicologice.

Cei cinci șoferi implicați au fost, de asemenea, testați cu aparatul Alcooltest, iar rezultatele au fost negative.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul de 17 ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În urma impactului, trei persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Pentru desfășurarea cercetării la fața locului și pentru fluidizarea traficului, polițiștii au impus restricții pe strada Gherghiței, pe sensul dinspre Șoseaua Colentina către A3. Circulația se desfășoară alternativ pe celălalt sens, sub îndrumarea polițiștilor rutieri.

Brigada Rutieră continuă cercetările pentru stabilirea exactă a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

 

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