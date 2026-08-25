MApN: Țintă aeriană detectată în apropiere de Vâlcove. Nu au fost pătrunderi în spațiul aerian național

UPDATE: Fără pătrunderi în spațiul aerian național

Alerta aeriană a încetat la 09:04, transmite MApN.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

UPDATE: Țintă aeriană detectată în apropiere de Vâlcove

Ministerul Apărării Naționale anunță că sistemul de supraveghere radar a detectat, marți dimineață, o țintă aeriană în apropierea frontierei României cu Ucraina.

Potrivit MApN, ținta a fost detectată la aproximativ 4 kilometri est de Vâlcove, în proximitatea frontierei.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 07:31.

Știre inițială:

Autoritățile le recomandă oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

În cazul în care nu există un adăpost în apropiere, populația este sfătuită să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Potrivit mesajului transmis de ISU Tulcea, durata estimată a alertei este de 90 de minute.

Autoritățile recomandă respectarea indicațiilor transmise prin canalele oficiale și evitarea deplasărilor inutile pe durata alertei.