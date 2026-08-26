Apel pentru interzicerea vânătorii marmotelor în Franța

Sezonul deschis pentru rozătoare, membri ai familiei veverițelor și marmotelor, începe în septembrie, cu câteva săptămâni înainte ca acestea să intre într-o lungă hibernare de iarnă, potrivit The Guardian.

Deși marmota nu este o specie amenințată în Franța, numărul exemplarelor este în scădere din cauza crizei climatice. Activiștii spun că se opun vânării ei pentru distracție.

Pauline di Nicolantonio, președinta Asociației pentru Justiție pentru Animalele din Savoia (AJAS ), care a lansat proteste împotriva vânătorii de marmote în ultimii doi ani, a declarat: „Întrebarea este una morală. „Când le spui oamenilor că vânătoarea de marmote este permisă în Franța, sunt șocați. Marmota este extrem de populară și simbolică în Savoia, unde ne aflăm și în alte părți ale Alpilor. Trebuie doar să mergi la orice birou de turism ca să vezi că este logo-ul sau emblema principală.”

Marmotele, vânate în mod tradițional pentru carne, grăsime și blană

Marmotele ierbicide sunt răspândite în zonele muntoase din Europa și America de Nord. Majoritatea trăiesc în grupuri familiale organizate de un cuplu dominant; atunci când sunt amenințate, emit un semnal înalt. La sfârșitul verii și în toamnă, marmotele iau în greutate până la 8 kg, în timp ce își fac provizii de hrană pentru o hibernare de cinci până la șase luni.

Există 15 specii de marmote în lume și, ca vânat sălbatic, acestea erau vânate în mod tradițional pentru carne, grăsime și blană. Astăzi, vânătoarea este permisă în anumite state din SUA și Canada, precum și în Franța, Elveția și Austria, dar este interzisă în Italia și Germania. O medie de 1.000 de marmote sunt împușcate în Franța în fiecare an.

Pentru generații întregi de copii francezi, marmota a fost celebrată ca subiect al unor basme și poezii populare – una de Goethe pusă pe muzică de Beethoven – mascota stațiunilor de schi alpin și vedeta simpatică a unei reclame de televiziune populare pentru o marcă bine-cunoscută de ciocolată cu lapte.