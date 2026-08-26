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Un bărbat din California a fost arestat lângă Capitoliul SUA. Acesta avea în camionetă o ghilotină

Poliția Capitoliului Statelor Unite a arestat marți un bărbat în vârstă de 35 de ani. Acesta a condus din California, până în Washington DC transportând o ghilotină masivă în camioneta sa.
Un bărbat din California a fost arestat lângă Capitoliul SUA. Acesta avea în camionetă o ghilotină
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
26 aug. 2026, 18:01, Știri externe
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Suspectul, identificat ca Philan-Tam-Duy Le, în vârstă de 35 de ani a fost reținut de autorități pentru port ilegal de armă periculoasă. 

Ghilotina acestuia a fost descoperită după ce polițiștii i-au verificat vehiculul care era parcat ilegal în apropierea Capitoliului, notează CNN

Le a condus din California până la Washington D.C, iar Poliția face verificări pentru a afla motivul deplasării și al transportului ghilotinei. 

Fratele suspectului: „Un simbol al dezaprobării”

Fratele acestuia a comentat pentru presa din California că ghilotina reprezenta un „simbol al dezaprobării”. 

Potrivit acestuia, Philan-Tam-Duy Le era nemulțumit atât de democrați, cât și de republicani și îi critica atât pe președintele Donald Trump, cât și pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom. 

„Nu cred că ar răni pe cineva”, a mai declarat Kelvin Le

Creștere record a amenințărilor la adresa congresmenilor

Arestarea are loc într-un context în care autoritățile americane au raportat o creștere a amenințărilor îndreptate împotriva decidenților americani. 

În 2025, Poliția Capitoliului a gestionat aproape 15.000 de cazuri privind declarații, comportamente sau comunicări considerate îngrijorătoare și îndreptate împotriva congresmenilor, înregistrând o creștere de 57% față de anul precedent. 

La momentul arestării, Congresul SUA se afla în vacanță, astfel că parlamentarii nu erau prezenți la Capitoliu. Totuși, incidentul s-a petrecut la scurt timp după ce un alt bărbat a fost arestat în apropierea clădirii, după ce asupra acestuia ar fi fost găsit un pistol. 

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