Conflict între doi copii de 9 ani, în Sectorul 4. Mama unuia dintre ei l-a lovit pe celălalt

Polițiștii de la Secția 26 au fost sesizați în jurul orei 16:20 de mama unuia dintre copii, care a reclamat faptul că fiul său, în vârstă de 9 ani, a fost agresat fizic.

Echipajele de poliție s-au deplasat la fața locului, iar verificările au arătat că cei doi copii se aflau în apropierea unui bloc din Sectorul 4 când între ei ar fi izbucnit un conflict. În timpul altercației, unul dintre copii l-a lovit pe celălalt.

Ulterior, mama copilului agresat a mers la fața locului și, în aceste împrejurări, l-a agresat fizic pe celălalt copil.

Polițiștii i-au adus femeii la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2024 privind ordinul de protecție, însă aceasta a refuzat emiterea unui astfel de ordin.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 26 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Poliția Capitalei le recomandă cetățenilor ca, atunci când asistă la un conflict sau la o faptă de natură penală, să nu recurgă la violență și să nu încerce să își facă singuri dreptate. Autoritățile îi îndeamnă pe cei care sunt victime sau martori ai unor agresiuni să solicite sprijinul poliției și să lase intervenția în seama autorităților competente.