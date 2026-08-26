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Conflict între doi copii de 9 ani, în Sectorul 4. Mama unuia dintre ei l-a lovit pe celălalt

Un incident violent în care au fost implicați doi copii de 9 ani a avut loc în Sectorul 4 al Capitalei. Potrivit Poliției Capitalei, conflictul ar fi izbucnit spontan între cei doi copii, iar unul dintre ei l-ar fi lovit pe celălalt.
Conflict între doi copii de 9 ani, în Sectorul 4. Mama unuia dintre ei l-a lovit pe celălalt
Sursa foto: Mihai Pop/GMN via Mediafax Foto
Laura Buciu
26 aug. 2026, 13:39, Social
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Polițiștii de la Secția 26 au fost sesizați în jurul orei 16:20 de mama unuia dintre copii, care a reclamat faptul că fiul său, în vârstă de 9 ani, a fost agresat fizic.

Echipajele de poliție s-au deplasat la fața locului, iar verificările au arătat că cei doi copii se aflau în apropierea unui bloc din Sectorul 4 când între ei ar fi izbucnit un conflict. În timpul altercației, unul dintre copii l-a lovit pe celălalt.

Ulterior, mama copilului agresat a mers la fața locului și, în aceste împrejurări, l-a agresat fizic pe celălalt copil.

Polițiștii i-au adus femeii la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2024 privind ordinul de protecție, însă aceasta a refuzat emiterea unui astfel de ordin.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 26 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Poliția Capitalei le recomandă cetățenilor ca, atunci când asistă la un conflict sau la o faptă de natură penală, să nu recurgă la violență și să nu încerce să își facă singuri dreptate. Autoritățile îi îndeamnă pe cei care sunt victime sau martori ai unor agresiuni să solicite sprijinul poliției și să lase intervenția în seama autorităților competente.

 

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