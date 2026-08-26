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Adolescent reținut după ce a înjunghiat un tânăr într-un parc din Galați

Un adolescent în vârstă de 15 ani din Galați a fost reținut pentru 24 de ore, acuzat că a agresat un tânăr de 23 de ani cu un cuțit. Incidentul s-a produs marți seară, într-o zonă de parc din municipiu.
Adolescent reținut după ce a înjunghiat un tânăr într-un parc din Galați
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Laura Buciu
26 aug. 2026, 09:11, Social
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Potrivit IPJ Galați, polițiștii Secției 3 Poliție Galați au fost sesizați printr-un apel la 112, în jurul orei 20:17, cu privire la faptul că un bărbat ar fi fost agresat fizic.

Din primele cercetări ale polițiștilor, a reieșit că, pe fondul unui conflict spontan, adolescentul l-a atacat pe tânărul de 23 de ani cu un obiect tăietor-înțepător, provocându-i mai multe plăgi.

Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Adolescentul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În cursul zilei de miercuri, acesta urmează să fie prezentat unității de parchet și, ulterior, instanței de judecată, cu propunerea luării unei măsuri preventive.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

 

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