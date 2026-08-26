Prințul Harry și Meghan Markle au sosit în Marea Britanie. Ce planuri au pentru familia lor

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Harry, Meghan și copiii lor au ajuns în Marea Britanie cu un zbor privat din California și au aterizat la Birmingham cu puțin înainte de prânz. Familia ar fi părăsit aeroportul fără o prezență vizibilă a poliției, potrivit unei surse citate de BBC.

Cei doi membri ai familiei regale care nu îndeplinesc atribuții oficiale se vor stabili în zona Cotswolds, de lângă Londra.

Copiii lor, Archie și Lilibet au fost înscriși la o școală din Marea Britanie, urmând să înceapă cursurile de săptămâna viitoare.

ȘTIRIEA INIȚIALĂ

Ducele și Ducesa de Sussex ar urma să ajungă miercuri în Marea Britanie, după ce s-a anunțat că își mută familia din California înapoi în Regatul Unit, potrivit The Independent.

Se crede că Prințul Harry, Meghan și cei doi copii ai lor vor zbura cu un avion privat din California, potrivit BBC.

Informația vine la o săptămână după ce The Telegraph a relatat că Harry și Meghan se vor întoarce în Marea Britanie, unde urmează să locuiască într-o reședință privată, din afara Londrei.