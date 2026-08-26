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Britanicii, îndemnați să-și facă rezerve de apă și conserve. Guvernul se pregătește pentru crize majore

Autoritățile britanice pregătesc o campanie prin care populația va primi recomandări pentru situații de urgență, de la fenomene meteorologice extreme până la atacuri cibernetice. Printre sfaturile avute în vedere se numără păstrarea în locuințe a unor rezerve de apă îmbuteliată și alimente neperisabile.
Britanicii, îndemnați să-și facă rezerve de apă și conserve. Guvernul se pregătește pentru crize majore
Foto: Hepta / via mediafax foto
Oana Antipa
26 aug. 2026, 11:38, Știri externe
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Guvernul de la Londra intenționează să folosească inclusiv rețelele sociale pentru a le explica britanicilor cum se pot pregăti pentru situații în care funcționarea normală a serviciilor și aprovizionarea ar putea fi perturbate, potrivit The Independent.

Presa britanică relatează că recomandările vor avea un caracter preventiv, fără ca autoritățile să urmărească alarmarea populației. O sursă citată de Financial Times a explicat că măsurile vor include lucruri simple, precum existența unor cantități de apă îmbuteliată și conserve în gospodării.

În paralel, Executivul accelerează lucrările la așa-numitul „war book”, manualul care cuprinde planurile de apărare și reacție ale țării în cazul unor amenințări externe.

Amenințările Rusiei, pe lista de riscuri

Noile măsuri sunt pregătite într-un context de securitate complicat. Rusia a avertizat asupra unor posibile „consecințe” după sprijinul acordat de Regatul Unit Ucrainei în legătură cu componente britanice utilizate pentru rachetele Scalp, produse de Franța.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Moscova ar putea considera o implicare directă a forțelor britanice în acest domeniu drept participare la război. Guvernul britanic a transmis însă că nu intenționează să renunțe la sprijinul acordat Kievului.

Valurile de căldură pun presiune și pe securitatea alimentară

Pregătirile nu vizează însă exclusiv amenințările militare sau cibernetice. Cele cinci valuri de căldură și seceta prelungită din această vară au alimentat temerile privind producția agricolă britanică. Analiștii Shore Capital avertizează că recoltele ar putea fi afectate, ceea ce ar crește dependența Regatului Unit de importuri.

National Farmers Union a descris situația drept tot mai îngrijorătoare, unii fermieri fiind deja nevoiți să utilizeze furajele păstrate pentru iarnă, deoarece iarba nu mai crește în condițiile actuale.

Akhil Patel și Clive Black, analiști la Shore Capital, consideră că țara nu s-a mai apropiat de mai multe decenii atât de mult de o problemă serioasă de securitate alimentară. Condițiile meteo ar putea afecta producția internă și majora costurile furajelor, cu efecte care s-ar putea transmite în cele din urmă către consumatori.

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