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A făcut reclamație pentru doar 10 grame de pâine lipsă. Brutarul a trebuit să cheltuiască o avere pentru cântare noi

O reclamație a unui client legată de doar 10 grame de pâine lipsă l-a obligat pe un brutar din Germania să plătească 15.000 de euro pentru cântare noi. Disputa a pornit din cauza unei jumătăți de pâine.
A făcut reclamație pentru doar 10 grame de pâine lipsă. Brutarul a trebuit să cheltuiască o avere pentru cântare noi
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
26 aug. 2026, 12:07, Știri externe
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Reclamația l-a costat scump pe brutarul din regiunea germană Bavaria.

El spune că a trebuit să cheltuiască 15.000 de euro pe cântare noi după o ceartă cu un client din cauza unei jumătăți de pâine.

Conform Euronews, această știre a făcut valuri în toată Germania.

Conflictul a pornit de la o jumătate de pâine

Disputa a avut loc în Pfaffenhofen an der Ilm, un oraș la nord de München. Brutarul vinde de zeci de ani jumătăți de pâine clienților care nu doresc să cumpere o pâine întreagă.

După cum au relatat inițial Bild și RTL, disputa a început când un client a trimis un e-mail pentru a se plânge, după ce a cântărit acasă o jumătate de pâine. El a descoperit că era cu 10 grame mai ușoară decât jumătate din greutatea declarată a unei pâini întregi.

„Uneori câștigi, alteori pierzi”

„Uneori câștigi, alteori pierzi. Data viitoare vor fi cu siguranță zece grame în plus” a răspuns brutarul.

Ulterior, clientul a contactat autoritățile, care i-au spus brutarului că nu mai poate vinde jumătăți de pâine fără a le cântări individual.

Regulile provin din Ordonanța germană privind preambalarea. Aceasta implementează cerințele UE, precum și prevederi naționale suplimentare.

Brutarul spune că nu vrea să vândă jumătăți de pâine preambalate, ceea ce înseamnă că porțiile tăiate pentru clienți trebuie cântărite la punctul de vânzare, potrivit sursei.

Cheltuieli de mii de euro

Prin urmare, el spune că a trebuit să instaleze cântare noi în brutăriile sale. Costul total s-a ridicat la aproximativ 15.000 de euro.

De asemenea, el a spus că și alte brutării au încetat să mai vândă jumătăți de pâine. Brutarii se temeau de reclamații similare și probleme cu autoritățile.

Separat, instanțele germane au raportat o creștere bruscă a numărului de cazuri. Unii oficiali sugerează că inteligența artificială facilitează pregătirea unor documente juridice lungi de către oameni, mai arată sursa.

Până în această lună, au fost depuse la Tribunalul Muncii din Berlin peste 16.000 de cazuri. Numărul reprezintă aproximativ tot atâtea câte ar primi în mod normal într-un an întreg.

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