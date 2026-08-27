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Berlinul ia în calcul finanțarea programului nuclear al Marii Britanii, pe fondul amenințării rusești tot mai mari

Germania ia în considerare să ofere un sprijin financiar pentru programul nuclear Trident al Marii Britanii, pe fondul amenințărilor rusești tot mai mari, dezvăluie The Telegraph.
Berlinul ia în calcul finanțarea programului nuclear al Marii Britanii, pe fondul amenințării rusești tot mai mari
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
27 aug. 2026, 14:49, Știri externe
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Germania poartă discuții privind o investiție în programul nuclear Trident al Marii Britanii, pentru a consolida forța de descurajare a Europei și a reduce dependența acesteia de SUA, relatează ziarul The Telegraph.

Potrivit sursei citate, Berlinul urmărește o implicare mai mare în programele nucleare existente ale Europei, dezvoltate de Regatul Unit și Franța, în loc să-și dezvolte propriul arsenal nuclear.

„Avem un interes foarte puternic ca puterile nucleare existente în Europa să-și extindă capacitățile”, a declarat o sursă diplomatică din Germania, citată de The Telegraph.

Îngrijorări în rândul aliaților europeni privind angajamentele SUA în Europa

Informația vine în contextul intensificării discuțiilor dintre Paris, Berlin și Londra, pe fondul temerilor că administrația Trump își va retrage trupele din Europa.

Ca parte a eforturilor Germaniei de a reduce dependența Europei de SUA, administrația de la Berlin și-a îndreptat atenția către consolidarea capacităților nucleare.

„Se discută și se analizează modul în care capacitățile nucleare existente [cum ar fi Trident] ar putea juca un rol mai important în apărarea Europei, precum și o cooperare mai strânsă între țările europene”, a spus, pentru The Telegraph, o altă sursă din domeniul securității.

Cu ce ar putea contribui Berlinul

Specialiștii militari de la Berlin consideră că țara ar putea contribui cu forțe convenționale pentru a sprijini funcționarea forței de descurajare britanice.

Acest lucru ar putea include desfășurarea unor baterii de apărare aeriană terestre Patriot în locații-cheie precum baza de submarine din Faslane, Scoția, unde se află și flota britanică de rachete Trident.

Potrivit The Telegraph, Regatul Unit are autonomie deplină în ceea ce privește lansarea armelor sale, însă întâmpină și un obstacol: nu le poate construi, întreține sau moderniza fără cooperarea americană.

Rachetele Trident sunt construite în SUA și întreținute într-o unitate de la baza de submarine Kings Bay, din statul american Georgia.

Germania și Marea Britanie cooperează deja pentru a produce noi rachete hipersonice invizibile, în cadrul Tratatului de la Kensington House, primul acord de apărare dintre cele două țări de la al Doilea Război Mondial încoace.

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