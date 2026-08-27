Inundațiile catastrofale din Nepal și Tibet nu au fost provocate de cutremur. Ce a declanșat dezastrul?

Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) a raportat inițial, miercuri dimineață, un cutremur cu magnitudinea 4,4, localizat la aproximativ 65 de kilometri nord de Kathmandu, în apropierea graniței dintre Nepal și Tibet.

Ulterior, specialiștii americani și-au revizuit analiza și au stabilit că semnalul seismic nu fusese produs de un cutremur. USGS a identificat în schimb prăbușirea unui ghețar, un eveniment de o asemenea amploare încât a generat un semnal seismic echivalent unei magnitudini de 5,2. Masa desprinsă a antrenat resturi în aval și a declanșat viiturile, potrivit Associated Press.

Nivelul apei a crescut cu nouă metri în doar 30 de minute

Experții de la Centrul Internațional pentru Dezvoltare Montană Integrată (ICIMOD), o organizație interguvernamentală de cercetare specializată în regiunea Hindu Kush-Himalaya, cu sediul la Kathmandu, au ajuns la o concluzie similară. Aceștia consideră că o avalanșă pornită de la un ghețar a provocat, cel mai probabil, inundația fulgerătoare de miercuri.

Forța viiturii a fost ilustrată de măsurătorile de pe râul Trishuli, unul dintre principalele cursuri de apă din centrul Nepalului, care coboară din zona de frontieră cu Tibetul. Într-unul dintre punctele monitorizate, nivelul apei a crescut cu aproximativ nouă metri în numai 30 de minute.

Torentul de apă, noroi și resturi a coborât cu o forță uriașă prin văile de la poalele Himalayei, distrugând clădiri, poduri și drumuri. Imaginile surprinse în timpul dezastrului arată oameni încercând să fugă înainte ca apele să înghită construcțiile și să măture totul în calea lor.

Peste 270 de morți și mai mult de 1.300 de dispăruți

Cel puțin 273 de persoane au murit, iar peste 1.300 erau date dispărute joi în urma inundațiilor, cele mai multe victime fiind înregistrate în Nepal.

Printre cei care nu au fost încă găsiți se numără sute de cetățeni străini și pelerini. Autoritățile nepaleze au anunțat că 517 dintre persoanele dispărute în țară sunt străini, inclusiv 178 de cetățeni indieni și peste 60 de americani.

Operațiunile de căutare sunt îngreunate de amploarea distrugerilor. Zeci de poduri au fost distruse, iar aproape 40 de kilometri de drumuri au fost avariați în Nepal. Armata a mobilizat elicoptere și a salvat peste 100 de persoane din zonele afectate.

În Tibet, o alunecare de teren produsă în apropierea punctului de frontieră Gyirong a lăsat în unele zone un strat de noroi de peste 1,5 metri. Autoritățile chineze au avertizat joi și asupra unui alt pericol: un lac de baraj natural din zonă se revărsa și exista riscul să cedeze, ceea ce putea provoca noi inundații.

Ghețarii din Himalaya, tot mai instabili

Versanții abrupți și văile aflate sub masivul Himalaya sunt deosebit de vulnerabile la viituri și alunecări de teren. Regiunea adăpostește unele dintre cele mai înalte vârfuri ale lumii, dar și numeroși ghețari, a căror stabilitate este afectată de creșterea temperaturilor.

Topirea ghețarilor a devenit mai frecventă din cauza schimbărilor climatice provocate de activitatea umană. Specialiștii avertizează că instabilitatea tot mai mare a ghețarilor din Himalaya amenință comunitățile, infrastructura și resursele de apă dintr-o regiune foarte dens populată.

Un episod asemănător s-a produs în august 2025, când temperaturile ridicate au determinat revărsarea unui lac glaciar din Tibet. Nouă persoane au murit atunci, iar viitura a provocat distrugeri importante, inclusiv avarierea unui pod care asigura legătura dintre Nepal și China.