Nicuşor Dan, mesaj de condoleanțe după viiturile devastatoare din Nepal și China: „Sunt profund îndurerat”

„Sunt profund îndurerat de pierderea tragică de vieți omenești și de ravagiile provocate de inundațiile din Nepal și China. Transmit condoleanțe sincere familiilor celor care și-au pierdut persoanele dragi și le doresc putere echipelor de salvare care îi caută pe cei dispăruți”, a transmis șeful statului, pe X.

Viitura s-a produs miercuri, după prăbușirea unei porțiuni de ghețar în zona de graniță dintre Nepal și China. Torentul de apă, noroi și resturi a distrus clădiri, drumuri și poduri și a izolat mai multe comunități.

Bilanțul actual indică cel puțin 168 de morți și peste 1.300 de persoane dispărute în Nepal și Tibet. Operațiunile de căutare și salvare continuă, inclusiv cu ajutorul elicopterelor, în condiții dificile.