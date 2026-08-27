Prima pagină » Politic » Nicuşor Dan, mesaj de condoleanțe după viiturile devastatoare din Nepal și China: „Sunt profund îndurerat”

Nicuşor Dan, mesaj de condoleanțe după viiturile devastatoare din Nepal și China: „Sunt profund îndurerat”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis joi un mesaj de condoleanțe după viiturile devastatoare produse în Nepal și regiunea Tibet din China, în urma cărora și-au pierdut viața numeroase persoane, iar sute sunt în continuare date dispărute.
Nicuşor Dan, mesaj de condoleanțe după viiturile devastatoare din Nepal și China: „Sunt profund îndurerat”
Galerie Foto 5
Sursă foto: Nicușor Dan / X
Alexandra-Valentina Dumitru
27 aug. 2026, 10:01, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Sunt profund îndurerat de pierderea tragică de vieți omenești și de ravagiile provocate de inundațiile din Nepal și China. Transmit condoleanțe sincere familiilor celor care și-au pierdut persoanele dragi și le doresc putere echipelor de salvare care îi caută pe cei dispăruți”, a transmis șeful statului, pe X.

Vezi galeria foto
5 poze

Viitura s-a produs miercuri, după prăbușirea unei porțiuni de ghețar în zona de graniță dintre Nepal și China. Torentul de apă, noroi și resturi a distrus clădiri, drumuri și poduri și a izolat mai multe comunități.

Bilanțul actual indică cel puțin 168 de morți și peste 1.300 de persoane dispărute în Nepal și Tibet. Operațiunile de căutare și salvare continuă, inclusiv cu ajutorul elicopterelor, în condiții dificile.

Recomandarea video

Wall Street Journal: Șeful CIA a mers la Moscova pentru a-i transmite lui Putin să nu atace NATO
G4Media
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
GSP.ro
Ion Cristoiu: Slavă Domnului! Legea salarizării unitare, o bombă nucleară cu ceas, a căzut
Gandul
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Pacientă cu cancer din România cumpără din Germania medicamentele care-i salvează viața: „Plătim 256 de euro pe fiolă”
Libertatea
Zodia binecuvântată de rune pe final de vară. Mihai Vorophievici anunță câștiguri pe toate planurile
CSID
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia