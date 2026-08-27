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Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener”

Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, în care notează că România a fost și va rămâne cel mai apropiat partener al acesteia. Premierul interimar a scris că, „dincolo de politică, ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun”.
Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Ioana Târziu
27 aug. 2026, 10:45, Politic
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De Ziua Independenței Republicii Moldova, premierul interimar Ilie Bolojan a scris un mesaj pe contul său de Facebook, cu ocazia acestei sărbători.

„Astăzi, Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței”, a transmis premierul interimar.

Totodată, acesta a scris că „România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, la 27 august 1991”.

Bolojan a menționat că România va rămâne în continuare cel mai apropiat partener al Republicii Moldova.

„Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener, pentru că, dincolo de politică, ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun”, a continuat Bolojan.

Ilie Bolojan a conchis urând la mulți ani Republicii Moldova și fraților basarabeni.

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