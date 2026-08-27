Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener”

De Ziua Independenței Republicii Moldova, premierul interimar Ilie Bolojan a scris un mesaj pe contul său de Facebook, cu ocazia acestei sărbători.

„Astăzi, Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței”, a transmis premierul interimar.

Totodată, acesta a scris că „România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, la 27 august 1991”.

Bolojan a menționat că România va rămâne în continuare cel mai apropiat partener al Republicii Moldova.

„Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener, pentru că, dincolo de politică, ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun”, a continuat Bolojan.

Ilie Bolojan a conchis urând la mulți ani Republicii Moldova și fraților basarabeni.