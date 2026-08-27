Maia Sandu, mesaj la 35 de ani de la independența Republicii Moldova: Lucrurile mari le putem face doar împreună

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis joi un mesaj cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței țării. Ea a vorbit despre lupta generației Renașterii Naționale, despre provocările cu care se confruntă Republica Moldova și despre cât contează unitatea, relatează Moldpres.

Potrivit unui comunicat transmis de președinție, ea a declarat că în urmă cu 35 de ani, oameni din întreaga țară au venit la Chișinău, mulți dintre ei pe jos, cu tricolorul și icoane, pentru a participa la evenimentele din Piața Marii Adunări Naționale.

Membrii generației Renașterii Naționale, moldoveni de origine, și-au asumat riscuri importante pentru libertate și pentru ca urmașii lor să poată trăi într-un stat independent. Potrivit Maiei Sandu, cei care au luptat pentru independență au avut de înfruntat condiții grele, însă și-au asumat aceste riscuri și au hotărât să rămână uniți pentru a crea o țară liberă.

„Ei și-au făcut datoria. Au creat un stat independent. Noi avem datoria să îl creștem, să nu ne pierdem speranța, să continuăm lupta, să ne ținem uniți și să transmitem moștenire copiilor care vin o țară liberă și puternică”, a spus Maia Sandu.

Ea a precizat că „independența noastră este pusă la încercare în fiecare zi de propaganda care promovează dezbinare și neîncredere, de armata rusă care ne încalcă neutralitatea, de dronele agresorului care pun în pericol pacea și de banii murdari care finanțează partide politice menite să slăbească Republica Moldova din interior”.

Președinta a spus că Republica Moldova are nevoie să păstreze același entuziasm și ardoare de a rămâne uniți, precum și aceeași încredere în viitor pe care le-a avut generația care a condus la proclamarea independenței.

„Suntem norocoși că suntem liberi și trăim în pace. Să ne aducem aminte că datorită rezistenței ucrainenilor, noi dormim în liniște acasă. Să ne amintim că am câștigat mulți prieteni în ultimii ani. Ei ne ajută când avem nevoie, dar și noi dăm o mână de ajutor, așa cum se cuvine unui stat matur. Să ne aducem aminte că acum câțiva ani, fructele și legumele noastre erau distruse de tractoarele rusești și ni se deconecta lumina și căldura la indicația Moscovei. Azi, produsele noastre sunt apreciate în Europa și ne decidem viitorul fără șantaj energetic. Să ne aducem mai des aminte ce am reușit ca țară în acești 35 de ani”, a îndemnat Maia Sandu.

Aceasta a spus că societatea trebuie să se concentreze mai mult asupra lucrurilor care îi apropie pe oameni decât asupra diferențelor dintre ei.

„(…) Neamul nostru nu mai vrea să trăiască niciodată într-o țară-închisoare. Să ne aducem aminte că lucrurile care ne unesc sunt mult mai multe decât cele care ne fac diferiți. Și asta a înțeles generația Renașterii Naționale care scanda «Unire, moldoveni!». Pentru că, în esență, ne dorim aceleași lucruri ca familia și țara noastră să fie în siguranță. Generațiile tinere să-și vadă viitorul acasă. Tradițiile noastre să trăiască mulți ani înainte. Vocea noastră să fie respectată. Independența nu e despre a fi la fel. Independența nu ne cere să fim identici, ci să fim liberi împreună”, a spus șefa statului.

Ea le-a transmis cetățenilor că viitorul țării depinde de capacitatea lor de a contribui împreună la dezvoltarea Republicii Moldova.

„Vă mulțumesc că sunteți liberi, pentru că atât timp cât voi veți fi liberi, Republica Moldova va fi liberă. Lucrurile mici și le face singur fiecare pentru familia lui. Lucrurile mari le putem face doar împreună. La mulți ani, Republica Moldova!”, a spus Maia Sandu.