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Lumea va avea o nouă țară. Harta se redesenează după un vot istoric

Parlamentul din Papua Noua Guinee a început să analizeze rezultatele referendumului din Bougainville, unde 97,7% dintre locuitori au votat pentru independență.
Lumea va avea o nouă țară. Harta se redesenează după un vot istoric
Andreea Tobias
27 aug. 2026, 09:47, Știri externe
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Votul din Bougainville nu a fost obligatoriu din punct de vedere legal, dar rezultatul ar putea transforma regiunea într-o țară, fiind covârșitor în favoarea independenței.

Regiunea autonomă are aproximativ 370.000 de locuitori, răspândiți pe două insule principale și mai multe insule mici. Au fost necesari ani de negocieri între guvernul național și cel regional pentru a ajunge la această etapă, relatează Reuters.

Pentru ca rezultatele referendumului să intre în vigoare, parlamentul trebuie să le ratifice printr-un vot separat. Cele două părți au convenit, luna aceasta, ca dezbaterea parlamentară să înceapă joi. Data exactă a votului final nu a fost anunțată încă.

Liderii din Bougainville și-au stabilit un calendar clar pentru tranziție. Regiunea vrea o autonomie extinsă până în septembrie 2027 și independență deplină până în 2030.

Mișcarea de independență din Bougainville există de zeci de ani.

Război civil, mină de cupru și decenii de negocieri. Povestea din spatele independenței Bougainville

Dorința de separare are rădăcini în nemulțumiri vechi legate de veniturile din mina de cupru și aur Panguna, acum închisă. La acestea s-a adăugat un război civil care a durat zeci de ani și a ucis mii de oameni. Acordul de pace care a pus capăt conflictului a fost semnat în 2001. Acesta a inclus și înțelegerea privind amânarea unui referendum despre independență.

Mina Panguna a fost, la un moment dat, una dintre cele mai importante surse de venit din regiune. Compania Rio Tinto a operat mina înainte ca aceasta să fie închisă.

Dacă parlamentul ratifică rezultatul, Bougainville ar putea deveni una dintre cele mai noi țări din lume.

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