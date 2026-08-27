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Alertă de Ziua Independenței Republicii Moldova: O dronă a căzut în Chișinău. Alte cinci drone au încălcat spațiul aerian al țării

O dronă a căzut joi în Republica Moldova, în apropierea traseului Chișinău–Basarabeasca. Alte cinci drone au încălcat spațiul aerian al țării pe timpul nopții, de Ziua Independenței Republicii Moldova.
Alertă de Ziua Independenței Republicii Moldova: O dronă a căzut în Chișinău. Alte cinci drone au încălcat spațiul aerian al țării
Sursa foto: Poliția Republicii Moldova
Ioana Târziu
27 aug. 2026, 09:44, Știri externe
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Potrivit poliției Republicii Moldova, o dronă a căzut joi dimineața în apropierea traseului Chișinău–Basarabeasca.

La fața locului, s-au deplasat imediat polițiștii. Aceștia au identificat obiectul indicat și securizeazǎ perimetrul.

Specialiștii urmează sǎ examineze obiectul pentru a stabili proveniența, tipul și circumstanțele în care acesta a ajuns în zonă.

Autoritățile vor reveni ulterior cu mai multe detalii despre incident.

De Ziua Independenței Republicii Moldova, alte cinci drone au încălcat spațiul aerian în timpul nopții.

Prima dronă a fost descoperită la ora 03:56. Obiectul zburător a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în apropierea localității Belyaevka (Ucraina), pe direcția Palanca (Republica Moldova) revenind imediat în spațiul aerian al Ucrainei pe aceeași direcție.

La ora 03:59, o altă dronă a pătruns în Republica Moldova din direcția localității Starokazacie (UA), survolând zona din apropierea localității Căplani (RM). La ora 04:10, aceasta a dispărut de pe radarele autorităților ucrainene în apropierea localității Carahasani, raionul Ștefan Vodă (RM).

La ora 04:09, o a treia dronă ar fi traversat frontiera de stat dinspre Ucraina, deplasându-se de-a lungul frontierei de stat pe direcția localităților Palanca-Crocmaz-Olănești-Purcari-Răscăeți (RM). La ora 04:24, aceasta a dispărut de pe radare în apropierea localității Pervomaisc, din regiunea din stânga Nistrului.

Drone de tip „Shahed”

Totodată, de către patrula Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, a fost auzită o dronă de tip „Shahed”. Aceasta se deplasa dinspre satul Palanca spre satul Crocmaz. Iar o altă patrulă a auzit deplasarea din satul Tudora, spre punctul de trecere a frontierei Tudora.

În jurul orei 04:16, potrivit informațiilor primite de la Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, o dronă ar fi traversat frontiera în zona localității Palanca și ar fi revenit imediat în Ucraina, în apropierea localității Maiaki (Ucraina).

În jurul orei 04:55, patrula Sectorului Poliției de Frontieră Săiți a auzit o dronă de tip „Shahed” deasupra localității Săiți. Aceasta ar fi efectuat câteva cercuri, după care s-ar fi deplasat în direcția satului Opaci și a orașului Căușeni. Ulterior, aceasta a fost auzită deasupra punctului de trecere a frontierei Săiți (RM) – Lesnoe (UA). Aceasta ar fi efectuat câteva cercuri, după care s-ar fi îndreptat spre satul Tocuz. La ora 05:48, activitatea punctului de trecere a frontierei Săiți (RM) – Lesnoe (UA) a fost sistată temporar, fiind reluată la ora 06:30.

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