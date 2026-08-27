Alertă de Ziua Independenței Republicii Moldova: O dronă a căzut în Chișinău. Alte cinci drone au încălcat spațiul aerian al țării

Potrivit poliției Republicii Moldova, o dronă a căzut joi dimineața în apropierea traseului Chișinău–Basarabeasca.

La fața locului, s-au deplasat imediat polițiștii. Aceștia au identificat obiectul indicat și securizeazǎ perimetrul.

Specialiștii urmează sǎ examineze obiectul pentru a stabili proveniența, tipul și circumstanțele în care acesta a ajuns în zonă.

Autoritățile vor reveni ulterior cu mai multe detalii despre incident.

De Ziua Independenței Republicii Moldova, alte cinci drone au încălcat spațiul aerian în timpul nopții.

Prima dronă a fost descoperită la ora 03:56. Obiectul zburător a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în apropierea localității Belyaevka (Ucraina), pe direcția Palanca (Republica Moldova) revenind imediat în spațiul aerian al Ucrainei pe aceeași direcție.

La ora 03:59, o altă dronă a pătruns în Republica Moldova din direcția localității Starokazacie (UA), survolând zona din apropierea localității Căplani (RM). La ora 04:10, aceasta a dispărut de pe radarele autorităților ucrainene în apropierea localității Carahasani, raionul Ștefan Vodă (RM).

La ora 04:09, o a treia dronă ar fi traversat frontiera de stat dinspre Ucraina, deplasându-se de-a lungul frontierei de stat pe direcția localităților Palanca-Crocmaz-Olănești-Purcari-Răscăeți (RM). La ora 04:24, aceasta a dispărut de pe radare în apropierea localității Pervomaisc, din regiunea din stânga Nistrului.

Drone de tip „Shahed”

Totodată, de către patrula Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, a fost auzită o dronă de tip „Shahed”. Aceasta se deplasa dinspre satul Palanca spre satul Crocmaz. Iar o altă patrulă a auzit deplasarea din satul Tudora, spre punctul de trecere a frontierei Tudora.

În jurul orei 04:16, potrivit informațiilor primite de la Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, o dronă ar fi traversat frontiera în zona localității Palanca și ar fi revenit imediat în Ucraina, în apropierea localității Maiaki (Ucraina).

În jurul orei 04:55, patrula Sectorului Poliției de Frontieră Săiți a auzit o dronă de tip „Shahed” deasupra localității Săiți. Aceasta ar fi efectuat câteva cercuri, după care s-ar fi deplasat în direcția satului Opaci și a orașului Căușeni. Ulterior, aceasta a fost auzită deasupra punctului de trecere a frontierei Săiți (RM) – Lesnoe (UA). Aceasta ar fi efectuat câteva cercuri, după care s-ar fi îndreptat spre satul Tocuz. La ora 05:48, activitatea punctului de trecere a frontierei Săiți (RM) – Lesnoe (UA) a fost sistată temporar, fiind reluată la ora 06:30.