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Al doilea RO-Alert în Tulcea. Avertizarea a încetat la miezul nopții

Miercuri noapte, al doilea mesaj RO-Alert a fost emis în nordul județului Tulcea. Potrivit MApN, în jurul orei 22:30 a fost detectată o țintă aeriană în zona orașului Vâlcove din Ucraina, în apropierea frontierei cu România.
Al doilea RO-Alert în Tulcea. Avertizarea a încetat la miezul nopții
Sursă foto: Agenția Media a Armatei
Daiana Rob
26 aug. 2026, 23:34, Social
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UPDATE: Alerta aeriană a încetat în jurul orei 00:00

Potrivit MApN, în urma celei de-a doua alerte aeriene emise în nodul județului Tulcea, miercuri, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.

Alerta aeriană a încetat la ora 00:00. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național”, se arată în informarea publicată de MApN. 

Știre inițială: Alarmă aeriană în nordul județului Tulcea

Miercuri, în jurul orei 23:05, cetățenii din nordul județului Tulcea au primit o nouă alertă aeriană. Acesta este cea de-a doua alertă aeriană de miercuri.

Mesajul RO-Alert emis, miercuri noapte, îi îndemna pe cetățeni să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă sau să rămână în case din cauza căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă.

În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 de min”, se arată în mesajul RO-Alert primit de cetățeni.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, miercuri noapte, în jurul orei 22:30 a fost detectată o țintă aeriană la nord de Vâlcove, aproape de frontiera cu România. 

La ora 23:10, Forțele Aeriene au ridicat de la sol un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT pentru a monitoriza situația.

Cel de-a doua avertizare de miercuri

Aceasta este cea de-a doua doua avertizare RO-Alert emisă, miercuri, în județul Tulcea. La ora 13:15, a fost emisă o altă avertizare, ce viza nordul și estul județului. Potrivit MApN, o țintă a fost detectată la 8 km nord de Vâlcove, Ucraina, fără pătrundere în spațiul aerian al României.

Localnicii din județele de la graniță primesc deseori acest tip de alarme aeriene, după cum preciza ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, la sfârșitul lunii iulie.

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