Vești bune pentru șoferi. Centura care va ușura traficul pe Valea Prahovei, aproape de finalizare

Potrivit autorităților din Prahova, miercuri au fost făcute probele statice pe viaduct, prin care este verificat comportamentul structurii sub sarcină. De asemenea, joi sunt porgramate testele dinamice.

În paralel, continuă lucrările de semnalizare și pregătirea marcajelor rutiere. Stâlpii pentru indicatoarele de dimensiuni mici sunt deja montați, iar pentru panourile de mari dimensiuni se execută fundațiile structurilor și consolelor.

„Suntem în etapa în care verificăm efectiv structurile înainte de deschiderea circulației. Testele trebuie făcute complet și corect, fără scurtături. În paralel, închidem lucrările de semnalizare și siguranță rutieră. Suntem aproape de final, dar până când toate verificările nu sunt încheiate, rămânem cu aceeași atenție pe șantier”, a declarat Virgiliu-Daniel Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova.

Centura Comarnic, parcursă în doar patru minute

Centura va ocoli orașul Comarnic și DN1 prin vest, va avea o lungime de aproape șase kilometri și două benzi de circulație.

Lucrările au început în octombrie 2023. Autoritățile au anunțat atunci că varianta va permite mașinilor cu o viteză de 90 km/oră, ceea ce însemnă că va putea fi parcursă în 4 minute. În prezent, porțiunea din DN1 care trece prin Comarnic este străbătută într-un timp mai lung și, mai ales în perioada sărbătorilor și a weekendurilor, se formează cozi.