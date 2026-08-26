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Schimbare importantă pentru șoferii care merg pe Valea Oltului. Traficul pe DN7, deviat până la sfârșitul anului

Traficul rutier de pe DN7, pe un sector din zona lucrărilor la Autostrada Sibiu-Pitești, va fi deviat începând de miercuri, 26 august, ora 19.00. Măsura va fi menținută până la 31 decembrie 2026, iar șoferii vor circula pe o variantă de serviciu.
Schimbare importantă pentru șoferii care merg pe Valea Oltului. Traficul pe DN7, deviat până la sfârșitul anului
Cosmin Pirv
26 aug. 2026, 19:34, Social
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Devierea traficului este instituită pe sectorul DN7 cuprins între kilometrii 246+600 și 248+800, în contextul lucrărilor de construire a Autostrăzii Sibiu-Pitești, Secțiunea 2 Boița-Cornetu.

Serviciul Rutier Sibiu anunță că a verificat semnalizarea și sistematizarea rutieră temporară de pe DN7 și că acestea sunt realizate conform prevederilor legale.

Lucrările de pe Secțiunea 2 Boița-Cornetu a Autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea intra într-o nouă etapă după revizuirea Acordului de mediu.

CNAIR a depus documentația la autoritatea de mediu pe 12 august, iar constructorii lucrează în prezent pe aproximativ 45% din șantier.

Stadiul fizic general al secțiunii de 31,33 kilometri se apropie de 15%.

 

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