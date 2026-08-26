Schimbare importantă pentru șoferii care merg pe Valea Oltului. Traficul pe DN7, deviat până la sfârșitul anului

Devierea traficului este instituită pe sectorul DN7 cuprins între kilometrii 246+600 și 248+800, în contextul lucrărilor de construire a Autostrăzii Sibiu-Pitești, Secțiunea 2 Boița-Cornetu.

Serviciul Rutier Sibiu anunță că a verificat semnalizarea și sistematizarea rutieră temporară de pe DN7 și că acestea sunt realizate conform prevederilor legale.

Lucrările de pe Secțiunea 2 Boița-Cornetu a Autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea intra într-o nouă etapă după revizuirea Acordului de mediu.

CNAIR a depus documentația la autoritatea de mediu pe 12 august, iar constructorii lucrează în prezent pe aproximativ 45% din șantier.

Stadiul fizic general al secțiunii de 31,33 kilometri se apropie de 15%.