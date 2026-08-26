Airsoftul și turismul tactic — de ce tot mai mulți jucători din România traversează granițele pentru un weekend de joc (P)

Deși rămâne un segment specializat, această formă de turism sportiv generează deplasări recurente și reunește participanți din numeroase țări europene — un flux de vizitatori cu un profil specific și cu cheltuieli semnificative în economia locală a orașelor gazdă.

De la jocuri locale la competiții naționale

Primul nivel al turismului airsoft se desfășoară în interiorul țării. Comunitățile locale din București, Cluj, Timișoara, Iași și Brașov organizează regulat evenimente care atrag participanți din toată România — jucători care parcurg sute de kilometri pentru a participa la scenarii mai complexe, pe terenuri mai variate sau alături de comunități cu care s-au conectat online.

Această mobilitate internă a creat un ecosistem sportiv dinamic — terenurile care investesc în infrastructură și în scenarii elaborate atrag constant jucători din afara orașului. Cazare, transport, restaurant, echipament — cheltuielile unui grup de jucători veniți dintr-un alt oraș pentru un weekend de airsoft sunt comparabile cu cele ale oricărui alt tip de turist activ. Acest tip de mobilitate generează beneficii economice nu doar pentru organizatori, ci și pentru serviciile locale din jurul evenimentelor.

Pentru mulți participanți, deplasarea include și vizitarea unui magazin airsoft din orașul gazdă, fie pentru achiziția de consumabile, fie pentru a vedea echipamente disponibile local. Acest tip de cumpărături completează experiența competițională și contribuie la activitatea economică generată în jurul evenimentului.

Competițiile internaționale — destinații de turism tactic

Al doilea nivel — și cel mai relevant din perspectiva turismului sportiv — este participarea la competiții internaționale. Europa dispune de o infrastructură bine dezvoltată de evenimente airsoft de amploare, cu câteva competiții anuale care atrag participanți din zeci de țări.

Evenimentele de tip MilSim — Military Simulation — reprezintă vârful acestei piramide. Scenariile durează 24, 48 sau chiar 72 de ore, implică sute sau chiar mii de participanți organizați în facțiuni, cu obiective complexe, logistică proprie și o componentă de imersiune totală pe care niciun joc de weekend local nu o poate reproduce.

Polonia, Republica Cehă, Germania și Marea Britanie găzduiesc unele dintre cele mai mari astfel de evenimente din Europa. Jucătorii români participă regulat — individual sau în echipe organizate — planificând deplasările cu luni în avans și investind în transport, cazare și echipament specific pentru fiecare eveniment.

Profilul jucătorului care călătorește

În general, este vorba despre adulți activi care își planifică din timp deplasările și alocă un buget dedicat participării la astfel de evenimente. Cheltuielile asociate unei deplasări pentru un eveniment internațional de airsoft includ transport internațional sau auto, cazare pentru 2-4 nopți, masă, taxa de participare și, frecvent, achiziții de echipament sau consumabile. Suma totală per participant poate ajunge la câteva sute de euro per deplasare — un aport economic semnificativ pentru economia locală a regiunilor gazdă.

România — potențial de destinație pentru turismul airsoft

Privind dinspre exterior, România dispune de numeroase avantaje pentru a deveni o destinație relevantă în circuitul european al evenimentelor airsoft. Peisaje variate — păduri, zone montane, terenuri deschise — costuri de cazare și masă competitive față de Europa de Vest și o comunitate locală activă care poate susține organizarea de evenimente de amploare.

Federația Română de Airsoft coordonează competițiile naționale și reprezintă România în structurile internaționale — un cadru instituțional care poate facilita atragerea de evenimente internaționale pe teritoriul țării și creșterea vizibilității comunității românești în circuitul european.

Concluzie

Turismul asociat competițiilor de airsoft reprezintă un segment aflat în dezvoltare în cadrul turismului sportiv european. Jucătorii din România sunt deja parte activă din acest ecosistem, călătorind constant pentru competiții și evenimente. Potențialul de a transforma România dintr-o sursă de turiști airsoft într-o destinație pentru aceștia există — și comunitatea locală activă este cel mai solid fundament pentru această transformare.