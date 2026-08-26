MAE, precizări după inundațiile severe din Nepal: Nu există informații despre români afectați

MAE a transmis că, prin intermediul Ambasadei României la New Delhi, s-a autosesizat în urma situației de criză provocate de inundații și face demersuri pe lângă autoritățile locale pentru a obține informații oficiale despre persoanele afectate.

„Până la acest moment, autoritățile locale nu au notificat misiunea diplomatică cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate”, a precizat Ministerul Afacerilor Externe.

Totodată, Ambasada României la New Delhi nu a primit solicitări de asistență consulară în acest context.

„Reprezentanții misiunii diplomatice continuă dialogul cu autorităţile locale, fiind pregătite să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor şi în funcţie de solicitări”, a adăugat MAE.

Ministerul a amintit că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la New Delhi, +91 11 24111015. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate în regim de permanență.

Românii care se confruntă cu o situație dificilă sau cu caracter de urgență pot apela și telefonul de urgență al ambasadei: +91 81 30303444.

Inundațiile catastrofale care au lovit miercuri zona de graniță dintre Nepal și Tibet au provocat moartea a cel puțin 95 de persoane în Nepal, iar alte câteva sute sunt date dispărute. Printre cei dispăruți se numără cel puțin 341 de turiști străini, potrivit Reuters.