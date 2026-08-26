Peste 40 de crame premiate internațional vin la București, la Festivalul Vinului Moldovenesc

Festivalul Vinului Moldovenesc reunește producători, experți și pasionați de vin, care vor explora, degusta și celebra excelența vinurilor de peste Prut. Vor participa atât vinăriile cu tradiție din Republica Moldova, cât și crame mai mici, pregătite să-și prezinte noutățile în ediție limitată.

România, principala piață de desfacere pentru vinurile de peste Prut

Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) din Republica Moldova arată că România rămâne principala piață de export pentru vinurile de peste Prut, cu livrări în valoare de aproximativ 45 de milioane de dolari în 2025.

Circa 70 de crame moldovenești sunt prezente pe piața din România. Astfel, festivalul nu este doar o ocazie de degustare, ci și o celebrare a legăturii strânse dintre cele două țări și a pasiunii comune pentru vin.

„Anul acesta, la a șasea ediție, venim cu un număr semnificativ de producători și experiențe noi care să reflecte diversitatea și excelența vinului moldovenesc. Mai mult, pentru că dorim ca publicul să cunoască mai bine vinul moldovenesc, vom avea câte patru masterclassuri zilnice la care doritorii se pot înscrie atât online cât și la fața locului”, declară Ștefan Iamandi, Directorul Oficiului Național al Viei și Vinului din Republica Moldova.

Masterclassuri de degustare

Participanții vor putea explora lumea vinului prin sesiuni ghidate de degustare, povești și informații practice despre vin. Ca nouatate, vor fi organizate zilnic câte patru masterclassuri de degustare vin și wine pairing, Școala Vinului, susținute de somelieri cu experiență, deschise publicului, în baza rezervării anterioare, la prețul de 150 de lei. Vinurile disponibile sunt premiate internațional, inclusiv cu medalii de aur.

Atmosfera festivalului va fi completată de concerte live de jazz contemporan, susținute de trupele Amphitrio și A-C Leonte, de activități dedicate copiilor și familiilor, inclusiv experiențe interactive și senzoriale. Publicul va avea la dispoziție zone de relaxare, spații interactive, un food court, precum și o serie de alte activări și surprize pregătite pe parcursul celor două zile.

Festivalul Vinului Moldovenesc, la a șasea ediție

Festivalul Vinului Moldovenesc 2026 are loc în perioada 5-6 septembrie pe Bulevardul Kiseleff, în intervalul 12.00-22.00. Intrarea este liberă, iar pachetele de degustări pot fi achiziționate online și la fața locului, valabil și pentru biletele pentru masterclassurile Școala Vinului. Participanții pot opta pentru pachete de 5 sau 10 degustări.

„Anul acesta, punem un accent și mai mare pe experiența de degustare și pe componenta educativă a festivalului. Pachetele de degustări le oferă participanților posibilitatea de a explora mai multe crame și soiuri de vin, iar masterclass-urile completează experiența cu informații și contexte care îi ajută să înțeleagă mai bine vinurile pe care le descoperă”, spune Ștefan Iamandi.

Ca și în anii trecuți, vinurile preferate vor putea fi cumpărate la sticlă direct de la producătorii prezenți la eveniment.

Ediția precedentă a atras peste 44.000 de vizitatori, care au consumat peste 11.000 de sticle de vin și au degustat peste 25.000 de pahare de vin.