Mesaj ironic al Sindicatului Europol: Felicităm Poliția Capitalei pentru că a înregistrat un nou succes în procesul de digitalizare și eliminare a birocrației

Într-un mesaj pe Facebook, în care reprezentanții Sindicatului Europol încep ironic prin a aduce felicitări Poliției Capitalei pentru succese în procesul de digitalizare, sunt aduse critici la adresa conducerii instituției pentru înființarea unui nou registru în care agenții sunt obligați să consemneze timpul de funcționare al bodycam-urilor din dotare. „Felicităm Poliția Capitalei pentru că a înregistrat un nou succes în procesul de digitalizare și eliminare a birocrației instituționale.

Asta ne-am fi dorit să spunem. Din păcate, realitatea este cu totul alta, șeful Poliției Capitalei, chestor principal Bogdan Berechet, deși promovează în spațiul public concepte precum digitalizarea și eficientizarea, a găsit o soluție inovatoare pentru modernizarea instituției.

Ați ghicit! Berechet a inventat un nou REGISTRU, nicidecum un sistem care să elimine hârtiile și evidențele inutile ori o soluție care să reducă birocrația, ajunsă deja la standarde absurde.

Mai exact, este vorba despre un registru conform căruia agenții de poliție vor raporta data și ora pornirii/opririi bodycam-urilor din dotare, date pe care dispecerii le vor consemna în mod inutil în acest nou document de evidență”, se arată în mesaj. Procedura considerată birocratică de Europol ar fi inutilă, susțin sindicaliștii care argumentează că utilizarea dispozitivelor este, deja reglementată. „Și asta în condițiile în care există deja un cadru dispozițional care reglementează utilizarea acestor dispozitive: polițistul pornește camera în momentul în care se deplasează la un eveniment și o oprește după finalizarea intervenției. Așadar, în loc ca tehnologia să fie folosită pentru e eficientiza activitatea polițiștilor, Bogdan Berechet a creat o evidență birocratică pentru a consemna ceea ce deja este reglementat și trebuie realizat de polițist în cadrul intervenției.

O astfel de decizie ne arată că metehnele unor epoci de mult apuse nu au dispărut ci doar s-au adaptat vremurilor, politiștii de la ordine publucă, precum și dispecerii fiind efectiv scârbiți de aceste decizii manageriale lipsite de coerență”, mai arată Europol. Inițiativa șefului Poliției Capitalei este catalogată de Europol ca o frână în calea procesului de digitalizare.

„Acest demers al șefului Poliției Capitalei demonstrează în mod clar că digitalizarea instituției întâmpină un obstacol cât se poate de real: managerii de carton, care confundă modernizarea instituției cu inventarea de noi registre. Poate că, înainte să ne vorbească despre eficientizare, factorii din conducere ar trebui să se gândească la polițistul din stradă, pentru că o Poliție modernă nu înseamnă mai multe registre, mai multe hârtii și mai multe justificări, ci mai puțină birocrație, proceduri simplificate, instrumente digitale eficiente și mai mult timp pentru misiunea esențială: siguranța cetățeanului.