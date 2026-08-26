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Bărbat ucis cu un ciocan în Vâlcea. Cadavrul a fost ascuns în pădure. Un suspect, reținut după patru ani

Un bărbat de 32 de ani a fost reținut, fiind suspect într-un caz de omor din urmă cu patru ani. Acesta este bănuit că ar fi ucis un alt bărbat cu un ciocan, al cărui cadavru ar fi fost ascuns apoi într-o zonă împădurită.
Bărbat ucis cu un ciocan în Vâlcea. Cadavrul a fost ascuns în pădure. Un suspect, reținut după patru ani
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
26 aug. 2026, 17:21, Social
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IPJ Vâlcea anunță că polițiștii s-au sesizat din oficiu în aprilie 2025 cu privire la săvârșirea infracțiunii de omor, în urma verificărilor făcute într-un caz care viza dispariția unui bărbat din comuna Crețeni, județul Vâlcea.

Bărbatul, care avea atunci 35 de ani, figura ca dispărut, iar în urma cercetărilor au rezultat indicii potrivit cărora acesta ar fi fost ucis, iar cadavrul său ar fi fost ascuns.

Polițiștii spun că, în vara anului 2022, concubina victimei, în prezent în vârstă de 37 de ani, ar fi început o relație cu un alt bărbat, care are acum 32 de ani.

Într-o noapte din august 2022, acesta ar fi mers la locuința victimei, pe care ar fi ucis-o prin mai multe lovituri cu un ciocan în zona capului. Ulterior, cadavrul ar fi fost transportat și ascuns într-o zonă împădurită din apropierea satului Streminoasa.

Cadavrul victimei a fost identificat, iar în dimineața zilei de 26 august 2026, bărbatul de 32 de ani a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea, cu propunere de arestare preventivă.

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