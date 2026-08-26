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Fostul iubit a distribuit familiei imagini intime cu o tânără de 16 ani. Ce a făcut fata apoi

Un tânăr de 18 ani a fost arestat preventiv în Iași după ce ar fi filmat o fată de 16 ani în ipostaze sexuale explicite și ulterior ar fi distribuit imaginile mai multor persoane, inclusiv membrilor familiei tinerei. Potrivit procurorilor DIICOT, tânăra a înghițit ulterior 30 de pastile și a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență.
Fostul iubit a distribuit familiei imagini intime cu o tânără de 16 ani. Ce a făcut fata apoi
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
26 aug. 2026, 16:29, Social
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Potrivit DIICOT Iași, la sfârșitul lunii iunie, în timp ce se afla la locuința sa, tânărul ar fi realizat o înregistrare video în care apărea victima minoră, în vârstă de 16 ani, în ipostaze sexuale explicite.

Ulterior, după ce fata nu ar mai fi dorit continuarea relației dintre cei doi, tânărul ar fi distribuit imaginile prin intermediul unor aplicații online către mai multe persoane, inclusiv către membri ai familiei minorei.

Procurorii susțin că, în acest context, pe fondul sentimentelor de rușine și furie, fata a înghițit 30 de comprimate dintr-un medicament pe care îl folosea pentru tratarea unei afecțiuni și al cărui efect în cazul unei supradoze îl cunoștea.

Victima a avut nevoie de internare în regim de urgență pentru a primi îngrijiri medicale.

Polițiștii au făcut o percheziție în localitatea Ruginoasa, unde, din locuința tânărului, a fost ridicat un dispozitiv de stocare a datelor.

Miercuri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus arestarea preventivă a tânărului pentru o perioadă de 30 de zile.

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