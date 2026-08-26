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Un copil de 10 ani a fost folosit pentru vânzarea de droguri. Șapte persoane au fost arestate la Arad

Șapte persoane au fost arestate preventiv într-un dosar de trafic de droguri. Procurorii DIICOT Arad susțin că două dintre persoane, un bărbat și o femeie din aceeași familie, ar fi vândut canabis chiar și prin intermediul unui copil de 10 ani.
Un copil de 10 ani a fost folosit pentru vânzarea de droguri. Șapte persoane au fost arestate la Arad
Cosmin Pirv
26 aug. 2026, 15:27, Social
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Potrivit DIICOT, cercetările vizează nouă bărbați și o femeie, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri și efectuare de operaţiuni cu substanţe cu efecte psihoactive.

Anchetatorii spun că suspecții ar fi procurat, deținut, manipulat, intermediat și vândut canabis și substanțe cristaline, printre care 3CMC, 4CMC și α-Etilaminopentiofenona. Tranzacțiile s-ar fi realizat pentru sume cuprinse între 100 și 1.400 de lei.

Unul dintre cele mai grave aspecte ale anchetei îl reprezintă implicarea unui minor. Două dintre persoanele cercetate, un bărbat și o femeie care sunt membri ai aceleiași familii, ar fi vândut canabis inclusiv prin intermediul unui copil în vârstă de 10 ani.

Droguri ridicate în urma perchezițiilor

Miercuri, polițiștii au făcut 14 percheziții domiciliare. Au fost descoperite și ridicate cantități de substanțe vegetale și cristaline, inclusiv canabis și α-Etilaminopentiofenonă, precum și grindere, cântare de precizie, obiecte care prezentau urme de substanță și bani.

Tot miercuri, procurorii DIICOT Arad au dispus reținerea celor zece persoane.

Joi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a șapte dintre persoanele cercetate. În cazul unei femei a fost dispusă măsura arestului la domiciliu, tot pentru 30 de zile.

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