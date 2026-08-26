Prima pagină » Social » „Un părinte intră în farmacie și aude: Nu avem”. Rogobete cere soluții pentru tratamentele de epilepsie

„Un părinte intră în farmacie și aude: Nu avem”. Rogobete cere soluții pentru tratamentele de epilepsie

„Nu avem.” Sunt două cuvinte pe care niciun părinte al unui copil cu epilepsie nu ar trebui să le audă când merge la farmacie după tratament. Alexandru Rogobete acuză probleme în aprovizionarea cu medicamente și spune că 21 de tratamente pentru epilepsie figurează în discontinuitate.
„Un părinte intră în farmacie și aude: Nu avem”. Rogobete cere soluții pentru tratamentele de epilepsie
Andreea Tobias
26 aug. 2026, 15:03, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„SUNT BOLI ÎN CARE TRATAMENTUL NU POATE FI PUS PE PAUZĂ. EPILEPSIA ESTE UNA DINTRE ELE.

Gândiți-vă la un părinte care are un copil cu epilepsie. Știe tratamentul, știe ora la care trebuie administrat și știe cât de importantă este continuitatea. Iar într-o zi intră în farmacie și aude simplu: „Nu avem.”

În același timp, președintele CNAS apare la televizor și ne spune că nu există nicio problemă. Că totul este sub control. Că reforma merge înainte.

Doar că realitatea pacienților arată altfel.

Conform datelor publice ale ANMDMR, există 21 de medicamente utilizate în epilepsie aflate în discontinuitate.

Cum poți spune că „totul este în regulă” când un părinte nu știe dacă mâine va găsi tratamentul copilului său?

Ați vrut să tăiați de la medici. De la asistente. De la infirmiere. Acum ajungeți la pacienți.
STOP!

Reforma în sănătate nu se face pentru cifre într-un Excel și nici pentru gloria politică a cuiva. Se face pentru spitale, pentru personalul medical și, înainte de toate, pentru pacienți.

Oamenii trebuie să știe că tratamentul lor va fi acolo și mâine. Trebuie să aibă siguranță. Trebuie să aibă speranță. Trebuie să își recapete încrederea în sistemul de sănătate.

Pentru asta suntem aici.

O să fie bine!”, transmite Alexandru Rogobete.

În România, tot mai multe medicamente ajung greu de găsit în farmacii, inclusiv tratamente pentru epilepsie, cancer, Parkinson, boli cardiovasculare și astm, conform doctorulzilei.ro.

Printre cele mai recente probleme se numără Depakine Chrono 300 mg, pentru care este notificată o discontinuitate temporară, cu revenirea estimată în septembrie 2026. În același timp, autoritățile susțin că nu există o criză generală, în timp ce pacienții reclamă că unele tratamente sunt în continuare foarte greu de procurat.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Kelemen Hunor, mesaj după eșecul negocierilor pe salarizare: „Un proiect necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă”
Gandul
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Scenariu avansat de la Moscova: Vladimir Putin vrea să distrugă centrul Kievului și să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, ca ultimă soluție
Libertatea
Tabel exclusiv pentru femei | În ce an vei ieși la pensie, în funcție de data nașterii
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia