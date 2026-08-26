„Un părinte intră în farmacie și aude: Nu avem”. Rogobete cere soluții pentru tratamentele de epilepsie

„SUNT BOLI ÎN CARE TRATAMENTUL NU POATE FI PUS PE PAUZĂ. EPILEPSIA ESTE UNA DINTRE ELE.

Gândiți-vă la un părinte care are un copil cu epilepsie. Știe tratamentul, știe ora la care trebuie administrat și știe cât de importantă este continuitatea. Iar într-o zi intră în farmacie și aude simplu: „Nu avem.”

În același timp, președintele CNAS apare la televizor și ne spune că nu există nicio problemă. Că totul este sub control. Că reforma merge înainte.

Doar că realitatea pacienților arată altfel.

Conform datelor publice ale ANMDMR, există 21 de medicamente utilizate în epilepsie aflate în discontinuitate.

Cum poți spune că „totul este în regulă” când un părinte nu știe dacă mâine va găsi tratamentul copilului său?

Ați vrut să tăiați de la medici. De la asistente. De la infirmiere. Acum ajungeți la pacienți.

STOP!

Reforma în sănătate nu se face pentru cifre într-un Excel și nici pentru gloria politică a cuiva. Se face pentru spitale, pentru personalul medical și, înainte de toate, pentru pacienți.

Oamenii trebuie să știe că tratamentul lor va fi acolo și mâine. Trebuie să aibă siguranță. Trebuie să aibă speranță. Trebuie să își recapete încrederea în sistemul de sănătate.

Pentru asta suntem aici.

O să fie bine!”, transmite Alexandru Rogobete.

În România, tot mai multe medicamente ajung greu de găsit în farmacii, inclusiv tratamente pentru epilepsie, cancer, Parkinson, boli cardiovasculare și astm, conform doctorulzilei.ro.

Printre cele mai recente probleme se numără Depakine Chrono 300 mg, pentru care este notificată o discontinuitate temporară, cu revenirea estimată în septembrie 2026. În același timp, autoritățile susțin că nu există o criză generală, în timp ce pacienții reclamă că unele tratamente sunt în continuare foarte greu de procurat.