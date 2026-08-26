Prima pagină » Social » MApN anunță un nou exercițiu de mobilizare în București și Ilfov. Rezerviștii vor fi chemați la unitățile militare

MApN anunță un nou exercițiu de mobilizare în București și Ilfov. Rezerviștii vor fi chemați la unitățile militare

Exercițiul „MOBEX București – Ilfov 26”, destinat verificării stadiului pregătirii populației pentru apărare, se va desfășura în perioada 5-12 octombrie 2026, anunță MApN. O parte dintre rezerviștii din București și Ilfov vor fi chemați la unitățile militare, pentru câte o zi de pregătire.
MApN anunță un nou exercițiu de mobilizare în București și Ilfov. Rezerviștii vor fi chemați la unitățile militare
Militari rezervisti participa la o secventa de antrenament in poligonul de tragere Balta-Verde din Craiova. Antrenamentul face parte din Exercitiul periodic de mobilizare MOBEX DJ-VL-22 dedicat verificarii stadiului pregatirii populatiei, economiei si a teritoriului pentru aparare. REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
26 aug. 2026, 15:50, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Miercuri, MApN a anunțat că în perioada 5-12 octombrie 2026 va avea loc exercițiul „MOBEX București – Ilfov 26”, destinat verificării stadiului pregătirii populației pentru apărare.

Potrivit MApN, o parte dintre rezerviștii cu domiciliul în municipiul București și județul Ilfov se vor prezenta la unitățile militare stabilite, exclusiv la data înscrisă în ordinul de chemare. Aceștia vor participa, pe durata unei zile, la secvențe de pregătire.

Ordinele de chemare a rezerviștilor vor fi înmânate de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne.

„În conformitate cu prevederile Legii nr. 446/2006, rezerviștii au obligația să participe la antrenamentele și exercițiile de evaluare a rezervei”, precizează MApN.

Exercițiile MOBEX au loc anual

Exercițiile de tip MOBEX sunt planificate și organizate anual, vizând, în principiu, până la zece județe.

„În cadrul MOBEX-urilor este verificat modul de realizare a completării cu resurse umane și materiale a structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale”, precizează MApN.

Ultimul exercițiu de mobilizare desfășurat în municipiul București și județul Ilfov a avut loc în 2025. Pentru a limita impactul socio-economic, atunci au fost incluse doar o parte dintre unitățile dislocate în Capitală și în județul Ilfov.

În cadrul exercițiului din acest an vor fi planificate unitățile militare care nu au fost verificate în timpul exercițiului de mobilizare „MOBEX B-IF-25”.

MApN subliniază că exercițiul are caracter de rutină și face apel la populație să se informeze din surse oficiale.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Kelemen Hunor, mesaj după eșecul negocierilor pe salarizare: „Un proiect necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă”
Gandul
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Scenariu avansat de la Moscova: Vladimir Putin vrea să distrugă centrul Kievului și să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, ca ultimă soluție
Libertatea
Tabel exclusiv pentru femei | În ce an vei ieși la pensie, în funcție de data nașterii
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia