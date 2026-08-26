MApN anunță un nou exercițiu de mobilizare în București și Ilfov. Rezerviștii vor fi chemați la unitățile militare

Miercuri, MApN a anunțat că în perioada 5-12 octombrie 2026 va avea loc exercițiul „MOBEX București – Ilfov 26”, destinat verificării stadiului pregătirii populației pentru apărare.

Potrivit MApN, o parte dintre rezerviștii cu domiciliul în municipiul București și județul Ilfov se vor prezenta la unitățile militare stabilite, exclusiv la data înscrisă în ordinul de chemare. Aceștia vor participa, pe durata unei zile, la secvențe de pregătire.

Ordinele de chemare a rezerviștilor vor fi înmânate de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne.

„În conformitate cu prevederile Legii nr. 446/2006, rezerviștii au obligația să participe la antrenamentele și exercițiile de evaluare a rezervei”, precizează MApN.

Exercițiile MOBEX au loc anual

Exercițiile de tip MOBEX sunt planificate și organizate anual, vizând, în principiu, până la zece județe.

„În cadrul MOBEX-urilor este verificat modul de realizare a completării cu resurse umane și materiale a structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale”, precizează MApN.

Ultimul exercițiu de mobilizare desfășurat în municipiul București și județul Ilfov a avut loc în 2025. Pentru a limita impactul socio-economic, atunci au fost incluse doar o parte dintre unitățile dislocate în Capitală și în județul Ilfov.

În cadrul exercițiului din acest an vor fi planificate unitățile militare care nu au fost verificate în timpul exercițiului de mobilizare „MOBEX B-IF-25”.

MApN subliniază că exercițiul are caracter de rutină și face apel la populație să se informeze din surse oficiale.