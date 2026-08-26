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Două zile cu ploi și cer înnorat în București. ANM anunță furtuni joi în Capitală

ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele două zile în Capitală. În București, se anunță ploi și posibile furtuni joi.
Două zile cu ploi și cer înnorat în București. ANM anunță furtuni joi în Capitală
Sursa foto: Marian Ilie/Mediafax Foto
Ioana Târziu
26 aug. 2026, 10:22, Știrile zilei
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Conform ANM, de miercuri la ora 10:00 și până joi la ora 09:00, în Capitală temperaturile vor scădea față de intervalul anterior.

Temperatura maximă va fi cuprinsă între 29 – 30 de grade Celsius.

Cerul va avea înnorări temporare și trecător va ploua slab în primele ore și din nou spre sfârșitul intervalului.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi cuprinsă între 17 – 18 grade Celsius.

Joi, în intervalul 09:00 – 23:00, în București cerul va fi înnorat.

În special după-amiaza și seara vor fi averse (cantități de apă în general de 4….10 l/mp ) și posibile descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în timpul ploilor (rafale de 45…55
km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade.

De miercuri și până joi, nu sunt emise atenționări sau avertizări meteorologice în București.

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