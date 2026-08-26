După 23 de ani de la lansare, se pregătește continuarea filmului „How to Lose a Guy in 10 Days”

Hudson, care a interpretat-o în filmul original pe Andie Anderson, o editorialistă de revistă, va produce continuarea pentru Paramount alături de producătoarea americană Stacey Sher, ale cărei proiecte includ filme premiate precum „Pulp Fiction”, „Erin Brockovich” și „Django Unchained”, a confirmat pentru CNN o sursă apropiată proiectului.

Studioul caută în prezent un scenarist, a declarat sursa, iar în această etapă incipientă a dezvoltării nu mai sunt implicate alte persoane din distribuție sau echipa filmului. Variety a fost prima publicație care a relatat despre proiect.

Nu este clar deocamdată dacă Hudson sau Matthew McConaughey, care a jucat alături de ea în rolul lui Benjamin Barry, un agent de publicitate de succes, își vor relua rolurile.

Lansat în 2003, „How to Lose a Guy in 10 Days” urmărește povestea lui Andie, o editorialistă care primește o misiune jurnalistică prin care trebuie să demonstreze că poate determina un bărbat să se despartă de ea în 10 zile. Experimentul jurnalistic se transformă însă într-o relație în care cei doi încearcă să-și dea seama dacă vor ajunge sau nu împreună. Benjamin pune un pariu cu șeful său că o poate face pe Andie să se îndrăgostească de el.

Încasări de 180 de milioane de dolari

Filmul a avut încasări de aproape 180 de milioane de dolari la nivel mondial la momentul lansării, potrivit Variety.

În ultimii ani, Hudson și McConaughey au răspuns cu reținere atunci când au fost întrebați dacă se pregătește o continuare.

În 2024, în timpul unei apariții în emisiunea „Watch What Happens Live” de la Bravo, Hudson a fost întrebată dacă s-a gândit să-și reia rolul alături de McConaughey. Actrița a spus că studiourile „se gândesc mereu la asta”.

Ce spune Kate Hudson

„Tot ce contează ar fi scenariul și dacă lui Matthew și mie ne-ar plăcea scenariul. Cred că amândoi suntem complet deschiși, doar că nu s-a întâmplat niciodată”, a spus Hudson.

În iunie, în perioada finalelor NBA dintre New York Knicks și San Antonio Spurs, Hudson a publicat pe Instagram două imagini din film cu Andie și Benjamin la un meci, alături de mesajul „Déjà vu”.

Cu doar câteva săptămâni în urmă, McConaughey a dezvăluit că „How to Lose a Guy in 10 Days” este comedia sa romantică preferată dintre toate filmele la care a lucrat.

Succesul filmului „The Devil Wears Prada 2”

Anunțul privind continuarea vine la doar câteva luni după succesul de box office al filmului „The Devil Wears Prada 2”, o altă producție îndrăgită de la începutul anilor 2000, care a readus pe ecrane distribuția originală: Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci și Emily Blunt.

Proiectul este dezvoltat în contextul în care Paramount încearcă să-și unească studioul de film și operațiunile de televiziune cu WBD, compania-mamă a CNN, HBO, Discovery, studioul Warner Bros. și alte active.