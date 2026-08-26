ANM: Două zile cu vreme severă. Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină

ANM a emis două avertizări cod galben de vreme severă, valabile miercuri și joi. Zona montană, estul și sud-estul Transilvaniei sunt cele mai expuse fenomenelor.

Miercuri, în cea mai mare parte a zonei montane, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Se vor manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

Vreme rea în două zile consecutive. ANM anunță furtuni și cantități mari de apă

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Joi, în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.