Toamnă cu gust de vară în vestul țării. Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările pe patru săptămâni pentru perioada 24 august – 21 septembrie 2026. Vestul țării va avea temperaturi peste normal aproape tot intervalul, iar precipitațiile vor varia de la o săptămână la alta.

În săptămâna 24-31 august, aerul va fi mai cald decât normal în vest. În est și sud-est, valorile vor fi ușor mai coborâte, iar în rest se vor apropia de medie. Ploile vor fi mai abundente la munte și local în centrul și estul țării. În extremitățile vestice și nord-vestice, precipitațiile vor fi deficitare.

Între 31 august și 7 septembrie, temperaturile cresc peste normal doar în vest și sud-vest. Restul teritoriului rămâne în limite obișnuite pentru această perioadă a anului. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar local în centru și est, iar în celelalte regiuni se va apropia de normal.

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Săptămâna 7-14 septembrie aduce din nou valori termice mai ridicate în vest și sud-vest. Restul țării se menține în jurul mediilor multianuale. Precipitațiile se vor situa aproape de normele specifice acestui interval, potrivit ANM.

Pentru ultima săptămână analizată, 14-21 septembrie, temperaturile vor depăși normalul climatologic în vest și sud-vest. Abaterea se resimte local și în nord și centru, în timp ce restul teritoriului rămâne în jurul mediilor obișnuite. Ploile vor lipsi în vest și local în nord, centru și sud. În rest, cantitățile se vor încadra în limite normale.