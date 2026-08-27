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Marco Rubio, mesaj de la Washington pentru Republica Moldova, la 35 de ani de independență: SUA sunt mândre să continue consolidarea parteneriatului

Secretarul de stat american Marco Rubio a felicitat Republica Moldova la 35 de ani de independență, reafirmând sprijinul SUA pentru suveranitatea țării.
Marco Rubio, mesaj de la Washington pentru Republica Moldova, la 35 de ani de independență: SUA sunt mândre să continue consolidarea parteneriatului
Maria Nițu
27 aug. 2026, 10:52, Știri externe
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Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a transmis joi felicitări poporului Republicii Moldova cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței, în cadrul unui mesaj distribuit de Departamentul de Stat al SUA.

Oficialul american a reafirmat angajamentul Washingtonului față de suveranitatea și independența Republicii Moldova, declarând că SUA sunt pregătite să continue consolidarea parteneriatului cu Chișinăul.

Marco Rubio a precizat că, în ultimul an, Statele Unite și Republica Moldova și-au aprofundat cooperarea în mai multe „domenii de interes comun”.

„În ultimul an, țările noastre și-au aprofundat cooperarea într-o serie de domenii de interes comun. Am extins relațiile economice, am consolidat securitatea la frontieră și am conlucrat pentru promovarea stabilității în regiune”, se arată în mesajul lui Rubio, publicat de Deschide.md.

Secretarul de stat american a spus că, în timp ce Republica Moldova marchează 35 de ani de libertate, Statele Unite rămân angajate să sprijine suveranitatea și independența poporului moldovean.

„Adresez cele mai calde urări cetățenilor Republicii Moldova, dorindu-le pace, prosperitate și progres în continuare”, a transmis Marco Rubio.

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