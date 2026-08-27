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Rusia pregătește un manual despre istoria Ucrainei: va explica „cine a lansat ucrainismul”

Societatea Rusă de Istorie Militară pregătește un manual dedicat istoriei Ucrainei, care va prezenta versiunea Moscovei asupra trecutului țării vecine. Autorii vor să explice inclusiv apariția „ucrainismului” și să ducă această versiune a istoriei și la elevii din teritoriile ucrainene care nu se află sub controlul Rusiei.
Rusia pregătește un manual despre istoria Ucrainei: va explica „cine a lansat ucrainismul”
elevi în clasă/imagine ilustrativă/sursa foto: Pexels
Maria Miron
27 aug. 2026, 11:11, Știri externe
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Mihail Miagkov, directorul științific al Societății Ruse de Istorie Militară (RVIO), a anunțat proiectul miercuri, în timpul unei conferințe de presă la Moscova, potrivit Interfax.

„Pot să vă dezvălui un mic secret: în prezent se pregătește un manual, mai exact un manual despre istoria Ucrainei. Nu în Ucraina, ci în Federația Rusă. Nu voi dezvălui toate detaliile, dar va prezenta istoria începând din cele mai vechi timpuri”, a declarat Miagkov.

Oficialul rus susține că noul volum va fi „un manual care va spune adevărul”.

El a oferit însă câteva indicii despre modul în care autorii intenționează să prezinte istoria Ucrainei. Printre temele abordate se vor număra ceea ce Miagkov numește „unitatea vechiului popor rus”, precum și originile identității ucrainene.

„Va evidenția puncte-cheie privind unitatea vechiului popor rus, de ce a apărut termenul ucrainism, cine este de vină pentru acest lucru, cine l-a lansat și de ce unii neonaziști spun astăzi că suntem străini”, a afirmat el.

Miagkov nu a precizat când va fi publicat manualul și nici căror categorii de elevi va fi destinat.

Moscova vrea să ducă manualul și la elevii din teritoriile controlate de Kiev

Directorul științific al RVIO a vorbit și despre posibilitatea ca versiunea asupra istoriei pregătită în Rusia să ajungă în viitor la copiii din zonele Ucrainei aflate în prezent sub controlul Kievului.

O problemă separată este „cum să transmitem adevărul elevilor de pe teritoriul care se află încă sub controlul regimului de la Kiev”, a declarat Miagkov.

El nu a explicat cum ar urma să fie făcut acest lucru și a refuzat să ofere alte informații despre manual, motivând că proiectul este încă în lucru.

Ucraina, acuzată de „falsificarea istoriei”

Proiectul nu este prima inițiativă a Societății Ruse de Istorie Militară privind modul în care istoria Ucrainei este prezentată elevilor.

În 2024, RVIO a publicat volumul „Ucraina nu este Rusia? Manualele școlare ucrainene din secolul XXI: metode și mecanisme de falsificare a istoriei”. Miagkov a participat la prezentarea cărții și a susținut atunci că manualele ucrainene ar fi fost folosite timp de mai mulți ani pentru a forma generații de tineri ostili Rusiei.

Tot în 2024, manualele de istorie folosite în Rusia au fost actualizate pentru a include anexarea Crimeei și războiul din Ucraina, pe care autoritățile ruse îl numesc „operațiune militară specială”.

Rușii și ucrainenii, prezentați drept „un singur popor”

RVIO este implicată de mai mulți ani în elaborarea și evaluarea manualelor de istorie destinate școlilor din Rusia, inclusiv a noilor manuale unice introduse în sistemul de învățământ rus.

În materiale dedicate anterior așa-numitei „probleme ucrainene”, organizația a promovat ideea că rușii și ucrainenii ar aparține unui singur popor și a prezentat separarea Ucrainei de Rusia drept rezultatul unui proces politic deliberat.

RVIO a promovat public și teza potrivit căreia rușii și ucrainenii provin dintr-un „popor unic” al Rusiei Kievene.

Noul manual anunțat acum ar urma să reunească, într-un volum dedicat istoriei Ucrainei, mai multe dintre aceste teme, însă, potrivit autorităților ruse, detaliile vor fi făcute publice abia după finalizarea proiectului.

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