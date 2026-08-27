Florin Manole îl provoacă pe Bolojan pe legea salarizării: „Să arate astăzi, mâine, de urgență, amendamentele PSD”

Manole susține că proiectul de lege nu a fost „ținut în sertar”, așa cum s-ar fi afirmat, și că documentul a fost transmis premierului și vicepremierilor pe 24 aprilie, în urma unei înțelegeri cu Ilie Bolojan.

„Legea pe care am lăsat-o nu era în niciun sertar. Era la Ilie Bolojan, de pe 24 aprilie, ora 11 și 25 de minute”, a declarat fostul ministru, într-o conferință de presă.

Potrivit lui Manole, în perioada de dinaintea transmiterii proiectului au avut loc la Palatul Victoria două întâlniri tehnice privind jaloanele PNRR, inclusiv legea salarizării. El afirmă că era stabilită ulterior și o discuție politică între vicepremieri, însă aceasta nu a mai avut loc.

Manole contestă acuzațiile privind amendamentele PSD

Fostul ministru a contestat și afirmația potrivit căreia amendamentele PSD ar fi crescut impactul legii de la 8 la 12 miliarde de lei.

„Aseară a spus premierul Bolojan că Partidul Social-Democrat a făcut o serie de amendamente populiste și fără susținere de la 8 la 12 miliarde. 10 minute mai târziu, Ministrul interimar al Muncii, domnul Dragoș Pîslaru, a postat și el însă o altă opinie despre acest subiect și anume că el a dus impactul la 12 miliarde. Cu certitudine, unul dintre ei minte cu nerușinare. Iar acesta este Ilie Bolojan”, a spus Manole.

Manole îi cere premierului interimar să prezinte public, „astăzi, mâine, de urgență”, amendamentele despre care susține că au generat creșterea impactului.

„ De aceea îl provoc public ca astăzi, mâine, de urgență să prezinte opiniei publice care sunt acele amendamente pe care Partidul Social-Democrat le-a făcut de la prima variantă publică a legii, care a avut un impact de 8 miliarde, până la a doua variantă publică a legii, cu un impact de 12 miliarde? (…) Pentru că ele nu există”, a afirmat Manole.

Anunțul președintelui Nicușor Dan despre legea salarizării

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri că PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un consens privind Legea salarizării, în ciuda negocierilor purtate în ultimele luni sub medierea Administrației Prezidențiale. „De asemenea, trebuie remarcat faptul că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR”, a declarat șeful statului.