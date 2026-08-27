Diana Buzoianu: „8000 de consilieri locali și județeni PSD” ar fi fost vizați de demisii

„Și voi încă râdeți când vă gândiți cum s-a panicat Grindeanu că trebuie să își dea demisia 8000 de consilieri locali și județeni PSD din posturi din administrația publică pentru că tot ei au scris și trecut o lege fără să citească sau să înțeleagă un rând?

Sigur, după ce terminăm de râs de o asemenea dovadă de incompetență, mai putem să fim și revoltați că pentru ei și-au mobilizat, în doar câteva ore, și oamenii loiali PSD de la ANI, și majorități absolute din Parlament care să stabilească clar că incompatibilii lor nu sunt, domnule, incompatibili. Așa și-au trecut, într-o singură zi, o lege special pentru ei să nu se mai aplice legea pe care tocmai o adoptaseră tot ei cu mare tam-tam.

Deci se poate să treacă legi într-o singură zi. Vă dați seama câte legi ar fi putut trece într-o singură zi prin Parlament în ultimii ani de zile pentru români? Alegeri în două tururi, limitarea mandatelor directorilor serviciilor, reorganizarea administrativ teritorială, interzicerea păcănelelor în orașe, legea Bucureștiului. Și lista continuă.

Dar, sigur, toate acele legi ar fi făcut rău mult tocmai politrucilor care au majoritate în Parlament să se amnistieze pe ei după ce tot ei dau legi bizare.

La următoarele rânduri de alegeri parlamentare, să știm ce Parlament votăm. Căci, iată, Parlamentul poate rezolva multe într-o singură zi. Dacă doar majoritatea parlamentară nu ar vrea doar păstrarea beneficiilor lor”, a postat Diana Buzoianu.