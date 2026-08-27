Rusia declară „persona non grata” un angajat al Ambasadei României la Moscova. Prima reacție a MAE român: Decizia are caracter de reciprocitate

MAE România, reacție după ce Rusia a declarat „persona non grata” un angajat al Ambasadei României la Moscova

Ministerul Afacerilor Externe confirmă că, joi, 27 august 2026, Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a comunicat decizia de a declara „persona non grata” un membru al personalului Ambasadei României la Moscova.

MAE precizează că „această măsură a părții ruse are caracter de reciprocitate”, fiind luată ca răspuns la decizia autorităților române din 27 iulie 2026 de a declara „inacceptabil” un membru al Ambasadei Federației Ruse la București.

Ministerul român reamintește că măsura adoptată în luna iulie a reprezentat „o reacție la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026”.

În acel interval, „Armata Română a doborât trei drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național”, subliniază MAE.

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În luna iulie, Ambasada Rusiei la București a distribuit mesajul transmis de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a respins acuzațiile României privind încălcarea spațiului aerian de către drone rusești și a catalogat incidentele drept „regizate”.

„Respingem aceste noi pretenții nefondate”, a transmis atunci Zaharova, acuzând că „incidentele regizate și campania de propagandă care le însoțește demonstrează încercarea conducerii României de a acoperi consecințele eșecului politicii sale iresponsabile de sprijinire a regimului de la Kiev”.

Aceasta a lansat atunci un atac la adresa României, spunând că „acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns”.

Știrea inițială

Rusia a declarat joi „persona non grata” un angajat al Ambasadei României la Moscova, într-o măsură prezentată drept „răspuns la decizia anterioară nefondată a părții române”, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei într-un comunicat, citat de Interfax.

„Pe 27 august, însărcinata cu afaceri a României în Rusia, Liliana Burda, a fost convocată la Departamentul de Protocol de Stat al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei și i s-a înmânat o notă din partea ministerului prin care angajatul Ambasadei României la Moscova era declarat persona non grata”, a precizat Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei într-un comunicat publicat pe site-ul agenției.

Potrivit RBC.ru, Liliana Burda a intrat miercuri în clădirea Ministerului de Externe fără a face declarații, potrivit unui corespondent TASS. Conform agenției, ea a părăsit ministerul mai puțin de cinci minute mai târziu și, de asemenea, nu a stat de vorbă cu jurnaliștii.

Ministerul rus de Externe a precizat că decizia reprezintă o măsură de răspuns la o hotărâre luată anterior de autoritățile române.

„Această măsură reprezintă un răspuns la decizia anterioară nefondată a părții române de a declara persona non grata un angajat al Ambasadei Rusiei la București”, a transmis ministerul rus.

Ministerul rus de Externe a convocat-o pe reprezentanta României la Moscova, Liliana Burda

Ministerul rus de Externe l-a convocat miercuri pe însărcinatul cu afaceri al României la Moscova, Liliana Burda, a relatat agenția de presă Interfax. Convocarea a avut loc pe fondul relațiilor problematice dintre Rusia și statele membre ale Uniunii Europene și NATO, printre care se află și România.

De altfel, la sfârșitul lunii iulie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București, ca reacție la încălcările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24–26 iulie, când Armata Română a doborât trei drone intrate neautorizat pe teritoriul național.

La finalul întrevederii, un diplomat rus a fost notificat oficial că a fost declarat persoană inacceptabilă și că trebuie să părăsească România în termen de cinci zile.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la sediul instituției din dispoziția ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, pentru a i se comunica protestul oficial al României față de încălcările repetate ale spațiului aerian național.

Potrivit MAE, în intervalul 24–26 iulie, Armata Română a doborât trei drone care au pătruns fără autorizare pe teritoriul țării.

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