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Secretarul general al PSD, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: Domnule Bolojan, ce înseamnă pentru dumneavoastră „țara”?

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, l-a criticat dur pe premierul interimar Ilie Bolojan, susținând că românii suportă consecințele măsurilor Guvernului, iar „interesul țării nu poate fi niciodată construit împotriva lor”.
Secretarul general al PSD, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: Domnule Bolojan, ce înseamnă pentru dumneavoastră „țara
Maria Nițu
27 aug. 2026, 12:26, Politic
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Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îl critică dur pe premierul interimar Ilie Bolojan, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. Eurodeputatul îi reproșează șefului Guvernului că, atunci când vorbește despre interesul țării, se referă la „cifre, deficit, jaloane, tăieri, cheltuieli”, în timp ce românii ajung să „suporte consecințele”.

„Domnule Bolojan, ce înseamnă pentru dumneavoastră «țara»?”, a scris eurodeputatul.

Secretarul general al PSD susține că discursul premierului este concentrat pe cifre și pe situația bugetară, fără să țină suficient cont de efectele acestea economice și politice asupra oamenilor.

„De fiecare dată când vorbiți despre interesul țării, vorbiți despre cifre, deficit, jaloane, tăieri, cheltuieli. Oamenii unde sunt, domnule Bolojan?”, a scris Claudiu Manda.

Social-democratul afirmă că românii au fost cei care au „suportat consecințele” măsurilor adoptate până acum. „În toate calculele pe care le-ați făcut până acum, românii au fost întotdeauna cei cărora li s-a cerut să suporte consecințele. Mai întâi a fost «reforma». Apoi le-ați spus că «nu există alternativă». Acum este «interesul țării»”, susține Manda.

„Iar când lucrurile nu ies, trebuie găsit și vinovatul. Ca de obicei, este PSD. Numai că atacurile la adresa PSD nu pot ascunde faptul că PNL nu a fost capabil să construiască la timp o lege bună și echitabilă”, mai afirmă Claudiu Manda.

Acesta l-a atacat pe premierul interimar și pentru declarațiile în care social-democrații au fost acuzați de „ipocrizie”, „lașitate” și „nerușinare”. El susține că Ilie Bolojan ar trebui să explice „de ce propriul eșec trebuie acoperit”.

„Și poate că, înainte să acuzați PSD de «ipocrizie», «lașitate» și «nerușinare», ar trebui să explicați de ce propriul eșec trebuie acoperit, în ultima clipă, printr-o nouă povară pusă pe oameni”, a scris liderul social-democrat.

Potrivit acestuia, „aici este diferența fundamentală, domnule Bolojan. Pentru noi, țara sunt oamenii. Iar interesul țării nu poate fi niciodată construit împotriva lor”.

„P.S. Au trecut 114 zile. Explicații avem. Vinovați avem. Dar soluțiile pentru români unde sunt?”, a mai scris Claudiu Manda.

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