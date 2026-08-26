Curtea Supremă de Justiție a transmis, la solicitarea Mediafax, o poziție cu privire la incidentul din sala de judecată:
„Referitor la întrebările dumneavoastră, adresate Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în temeiul Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă comunicăm următoarele:
Astăzi, 26 august 2026, pe rolul Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost programată cauza înregistrată sub nr. 4696/2/2025 privind recursul în dosarul ROMATSA.
La termenul de astăzi, s-a prezentat în sala de judecată doamna Liliana Cătălina Alexe, care a fost judecător în primă instanţă la Curtea de Apel Bucureşti şi care a pronunţat hotărârea judecătorească atacată pe calea recursului în cauză.
Doamna judecător a solicitat în repetate rânduri acordarea cuvântului pentru a susţine soluţia pe care a pronunţat-o şi care era favorabilă reclamanţilor. Completul de judecată i-a atras atenţia că nu poate participa la judecată, neavând calitatea de parte în cauză, şi i-a cerut să respecte ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată.
La rândul lor, reclamanţii a căror hotărâre favorabilă a fost pronunţată la fond, au formulat cerere de recuzare a completului de judecată, invocând lipsa de imparţialitate a acestuia.
Având în vedere intervenţiile repetitive ale doamnei judecător în cursul dezbaterilor, precum şi necesitatea asigurării ordinii şi solemnităţii şedinţei, completul a fost nevoit să apeleze la regulile de restabilire a ordinii şedinţei, solicitând îndepărtarea din sală a doamnei judecător Liliana Cătălina Alexe.
Cu privire la aspectele ce vizează regulile de desfăşurare a procesului civil şi cele referitoare la conduita judecătorului, raportate la situaţia de astăzi, deşi întrebările dumneavoastră sunt de interes pentru opinia publică, nu putem formula aprecieri punctuale la acest moment”, arată ÎCCJ într-o poziție transmisă la solicitarea Mediafax.
Și Consiliul Superior al Magistraturii a aplicat o sancțiune disciplinară (avertisment) pentru nerespectarea unor dispoziții administrative.
Cazul a stârnit reacții puternice în societatea civilă. Unele ONG-uri au susținut că judecătoarea a fost sancționată pe nedrept doar pentru că și-a exercitat atribuțiile de serviciu.