UPDATE. ÎCCJ a respins cererea formulată de petenții din dosar privind recuzarea membrilor completului de judecată CVJ 2 , învestit cu soluţionarea recursului ce face obiectul dosarului nr. 4696/2/2025 aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca neîntemeiată. , învestit cu soluţionarea recursului ce face obiectul dosarului nr. 4696/2/2025 aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca neîntemeiată.

Soluția este definitivă.

Liliana Alexe este judecătoarea de la Curtea de Apel București (Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal) care a emis în februarie o decizie fără precedent de suspendare a activității ROMATSA (Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian). Hotărârea sa a declanșat o amplă controversă juridică și publică și a determinat convocarea CSAT. este judecătoarea de la Curtea de Apel București (Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal) care a emis în februarie o decizie fără precedent de(Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian). Hotărârea sa a declanșat o amplă controversă juridică și publică și

Decizia judecătoarei Alexe paraliza traficul aerian al României.

Astăzi, potrivit unor surse judiciare, judecătoarea Liliana Alexe s-a dus în sala de judecată a Curții Supreme de Justiție, unde se judeca recursul împotriva propriei sentințe, a încercat să pledeze pentru propria soluție dată în dosar, ar fi vrut să filmeze momentele cu telefonul personal, iar totul a degenerat într-un scandal care s-a finalizat cu scoaterea judecătoarei Alexe din sala de judecată cu jandarmii și a determinat recuzarea judecătorilor ÎCCJ.

Curtea Supremă de Justiție confirmă incidentul: „Judecătoarea Liliana Alexe a pledat pentru propria soluție, deși nu avea calitate în cauză. A fost îndepărtată din sala de judecată”

Curtea Supremă de Justiție a transmis, la solicitarea Mediafax, o poziție cu privire la incidentul din sala de judecată:

„Referitor la întrebările dumneavoastră, adresate Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în temeiul Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă comunicăm următoarele:

Astăzi, 26 august 2026, pe rolul Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost programată cauza înregistrată sub nr. 4696/2/2025 privind recursul în dosarul ROMATSA.

La termenul de astăzi, s-a prezentat în sala de judecată doamna Liliana Cătălina Alexe, care a fost judecător în primă instanţă la Curtea de Apel Bucureşti şi care a pronunţat hotărârea judecătorească atacată pe calea recursului în cauză.

Doamna judecător a solicitat în repetate rânduri acordarea cuvântului pentru a susţine soluţia pe care a pronunţat-o şi care era favorabilă reclamanţilor. Completul de judecată i-a atras atenţia că nu poate participa la judecată, neavând calitatea de parte în cauză, şi i-a cerut să respecte ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată.

La rândul lor, reclamanţii a căror hotărâre favorabilă a fost pronunţată la fond, au formulat cerere de recuzare a completului de judecată, invocând lipsa de imparţialitate a acestuia.

Având în vedere intervenţiile repetitive ale doamnei judecător în cursul dezbaterilor, precum şi necesitatea asigurării ordinii şi solemnităţii şedinţei, completul a fost nevoit să apeleze la regulile de restabilire a ordinii şedinţei, solicitând îndepărtarea din sală a doamnei judecător Liliana Cătălina Alexe.

Cu privire la aspectele ce vizează regulile de desfăşurare a procesului civil şi cele referitoare la conduita judecătorului, raportate la situaţia de astăzi, deşi întrebările dumneavoastră sunt de interes pentru opinia publică, nu putem formula aprecieri punctuale la acest moment”, arată ÎCCJ într-o poziție transmisă la solicitarea Mediafax.

Scandalul ROMATSA

Pe 27 februarie 2026, magistratul Liliana Alexe a decis în instanță suspendarea certificatului de furnizor de servicii de navigare aeriană al ROMATSA.

În declarațiile oferite presei, Liliana Alexe a explicat că legislația nu îi conferea opțiunea de a aplica o sancțiune mai blândă în acel caz specific.

Litigiul a fost atacat cu recurs, iar contestația din dosarul care vizează blocarea spațiului aerian a fost programat astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție.

După decizia dată de judecătoarea Alexe, Inspecția Judiciară s-a autosesizat rapid în urma deciziei care risca să paralizeze traficul aerian. Liliana Alexe a devenit primul magistrat cercetat disciplinar pentru o minută încă nemotivată.

Și Consiliul Superior al Magistraturii a aplicat o sancțiune disciplinară (avertisment) pentru nerespectarea unor dispoziții administrative.

Cazul a stârnit reacții puternice în societatea civilă. Unele ONG-uri au susținut că judecătoarea a fost sancționată pe nedrept doar pentru că și-a exercitat atribuțiile de serviciu.