Flagrant DNA: 10.000 de euro pentru o presupusă intervenție pe lângă procurori

Un bărbat identificat de procurorii DNA cu inițialele Ș.V.A. a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi pretins și primit zeci de mii de euro, susținând că are influență asupra unor procurori și polițiști din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, potrivit comunicatului acestei instituții.

Tribunalul București a admis, la 22 august, propunerea de arestare preventivă formulată de procurorii anticorupție.

Trafic de influență pe 28.000 de euro

Ș.V.A. este cercetat pentru două infracțiuni de trafic de influență și pentru instigare la trafic de influență. Potrivit DNA, faptele ar fi avut loc începând din noiembrie 2024.

În primul caz, bărbatul ar fi cerut de la două persoane 40.000 de euro și ar fi primit 28.000 de euro. El ar fi susținut că poate interveni pe lângă un procuror și mai mulți polițiști din DNA pentru soluționarea favorabilă a unui dosar penal.

În mai 2026, Ș.V.A. ar fi determinat și sprijinit o altă persoană să ceară 40.000 de euro de la un primar.

Presupuse fapte de corupție ale unor funcționari dintr-o primărie din Buzău

Banii ar fi fost destinați procurorului care instrumenta dosarul, pentru ca acesta să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu.

Pentru presupusa intervenție, Ș.V.A. ar fi primit 6.000 de euro, susțin procurorii.

Un alt episod ar fi avut loc în legătură cu un dosar care viza presupuse fapte ale unor funcționari dintr-o primărie din județul Buzău.

Flagrant pe 10.000 de euro

Potrivit DNA, bărbatul ar fi cerut 25.000 de euro, în două tranșe, afirmând că are influență asupra unui procuror și a unui comisar din cadrul DNA și că poate obține demersuri și o soluție favorabilă în cauză.

La 21 august, Ș.V.A. ar fi primit 10.000 de euro, prima tranșă din suma solicitată.

Procurorii DNA au constatat atunci infracțiunea în flagrant

Potrivit anchetatorilor, Ș.V.A. a mai fost condamnat pentru fapte similare în trei dosare instrumentate de procurorii DNA.

DNA precizează că suspectului i-au fost comunicate calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.