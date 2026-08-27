De ce nu e de acord PSD cu legea salarizării? Manole: „Nu ar fi adus banii aferenți la bugetul de stat”

În cadrul unei conferințe de presă susținute joi, Florin Manole explică motivul pentru care Partidul Social Democrat nu a fost de acord cu legea salarizării.

Motivul pentru care social democrații nu aprobă legea salarizării

„În principiu, nerespectând condiționalitățile jalonului, acest proiect nu ar fi îndeplinit jalonul din PNR și nu ar fi adus banii aferenți la bugetul de stat”, a declarat fostul ministru al Muncii.

Potrivit acestuia, Comisia Europeană nu a spus că această lege îndeplinește criteriile.

„Nu există nici un singur comunicat al Comisiei către Ministerul Muncii sau Ministerul de Finanțe care să spună «Da, această formă îndeplinește jalonul». Din contră există comunicări critice”, afirmă el.

Acesta a oferit două exemple din educație și sănătate, care reprezintă „motive de nemulțumire și unul dintre ele chiar o involuție de la primul draft al guvernului Bolojan”.

„În ultima propunere, variația pe sănătate între spitalele mici și spitalele mari era de minus 12 plus 3. În primul draft, el însuși criticat de către Ministerul Sănătății, variația era de la minus 15 la plus 15. Cred că este ușor pentru oricine să înțeleagă că minus 12 față de minus 15 este o îmbunătățire, dar plus 3 față de plus 15 este o drastică scădere”, a explicat Manole.

Angajamentul din 2023 nu poate fi pus în practică

Cât despre educație, „a fost un acord între coaliția PSD-PNL și sindicatele din educație, în 2023, în legătură cu valoarea de start a coeficientului pentru profesorul debutant la mediul pe economie. Din păcate, situația actuală, economică, bugetară, nu permite ca acel angajament să fie pus în practică. Însă, sindicatele însele s-au moderat în solicitarea lor cerând ca acest coeficient al profesorului debutant să fie un pic mai jos decât mediul pe economie, dar totuși nu mult mai jos”.

„Coeficientul însă nu a fost satisfăcător în varianta pe care am avut-o, n-a fost satisfăcător nici măcar pentru ministrul PNL al educației, nu mai vorbim de PSD și de sindicate”, adaugă el.