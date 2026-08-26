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Incendiu la o hală de stocare a energiei electrice în baterii din Buzău. Mobilizare majoră de forțe

Miercuri noapte, o hală destinată stocării energiei electrice în baterii a luat foc, în localitatea Stâlpu din județul Buzău. Pompierii din Buzău, Prahova, dar și București intervin pentru stingerea incendiului cu 10 autospeciale.
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Daiana Rob
27 aug. 2026, 01:15, Știri externe
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Potrivit ISU Buzău, hala are o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați și este echipată cu acumulatori pentru stocarea energiei electrice. Incinta face parte dintr-un ansamblu format din două hale, ambele prevăzute cu instalații de detectare și stingere a incendiilor.

„La acest moment, incendiul se manifestă cu flacără deschisă la nivelul întregii hale. Având în vedere specificul materialelor implicate și evoluția temperaturii în interiorul construcției, forțele de intervenție acționează defensiv, de la o distanță de aproximativ 200 de metri”, a transmis, miercuri noapte, ISU Buzău.

În cea de-a doua hală, care este neocupată, s-a acumulat fum, potrivit pompierilor.

Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii, dar și mijloace de la ISU Prahova și ISU București-Ilfov.

La fața locului au fost mobilizate șase autospeciale de stingere ale ISU Buzău, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, dar și o autospecială de stingere cu pulbere și azotși alte două autospeciale de stingere cadrul ISU Prahova.

De asemenea, salvatorii au mai intervenit și cu o autospecială de transport roboți și un container cu pulbere din cadrul ISU București-Ilfov.

Până la acest moment, nu au fost raportate victime.

La fața locului se află conducerea ISU Buzău, fiind activată și Grupa Operativă pentru coordonarea intervenției.

 

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