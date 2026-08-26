Burnham îl va primi pe Macron la Londra. Premierul Marii Britanii vrea relații mai strânse cu Franța și UE

Macron va participa la deschiderea oficială a expoziției dedicate Tapiseriei de la Bayeux, la British Museum, unde artefactul vechi de 900 de ani este expus temporar, fiind împrumutat ca un gest de prietenie între cele două țări, afirmă surse citate de Politico.

De asemenea, Macron este așteptat să aibă o întâlnire bilaterală cu premierul britanic. Va fi prima vizită în Regatul Unit a unui lider al UE de la începutul mandatului lui Burnham și va coincide cu reluarea activității Parlamentului britanic după vacanța de vară.

Un oficial al guvernului britanic, care a vorbit sub protecția anonimatului deoarece nu era autorizat să facă declarații publice, a spus că Burnham așteaptă cu interes să îl primească pe Macron la Downing Street.

Vizita are loc după recenta deplasare a lui Burnham la Kiev, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei.

În primele săptămâni de mandat, noul premier britanic s-a concentrat în special asupra problemelor interne.

Continuarea procesului de „resetare” a relațiilor dintre Londra și Bruxelles, început în mandatul lui Keir Starmer, se va afla probabil printre principalele teme ale discuțiilor, alături de combaterea migrației ilegale.

La începutul acestei săptămâni, în timpul unei întâlniri cu António Costa, președintele Consiliului European, în drum spre Kiev, Burnham a spus că Regatul Unit trebuie să fie „mai îndrăzneț” în apropierea de UE. El nu a indicat însă că ar intenționa să renunțe la liniile roșii stabilite în ultimul manifest electoral al Partidului Laburist.

Regatul Unit și Uniunea Europeană urmează să organizeze un summit în octombrie, după ce reuniunea programată inițial pentru iulie a fost amânată în urma demisiei lui Starmer.