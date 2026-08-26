Biletele la Eurovision 2027 de la Burgas ar putea ajunge la 360 de euro iar pe piața neagră ar putea trece de 1.400

Prețurile oficiale pentru Burgas nu au fost însă anunțate încă de Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), astfel că aceste valori sunt doar o estimare bazată pe ediția precedentă a Eurovision.

1.400 de euro pe piața neagră

La Viena, cele mai ieftine bilete pentru repetițiile de după-amiază au costat 15 euro, în timp ce un bilet pentru un loc din Golden Circle, chiar în fața scenei, la marea finală, a ajuns la 360 de euro.

Pe piața neoficială de revânzare, unele bilete foarte căutate au fost oferite ulterior pentru aproximativ 1.400 de euro.

Biletele pentru Eurovision 2027 nu sunt încă puse în vânzare

Organizatorii nu au anunțat deocamdată prețurile biletelor pentru Eurovision 2027 și nici categoriile de locuri, sectoarele sau data la care vor începe vânzările.

Site-ul oficial Eurovision îi avertizează deja pe fani că biletele pentru ediția de la Burgas nu sunt disponibile în acest moment și că orice ofertă apărută înaintea anunțului oficial trebuie tratată cu mare atenție.

La Burgas sunt programate trei spectacole televizate: cele două semifinale, pe 11 și 13 mai 2027, și marea finală, pe 15 mai. Fiecare dintre acestea va fi precedată de două spectacole preliminare, ceea ce înseamnă un total de nouă reprezentații.

Finala de la Viena s-a vândut în doar 14 minute

Ediția Eurovision din 2026 a demonstrat cât de mare este cererea pentru biletele la concurs.

Biletele pentru finala de la Viena s-au epuizat în doar 14 minute după începerea vânzării, pe 13 ianuarie. Cele două semifinale au fost sold out în aproximativ 20 de minute, iar biletele pentru toate cele nouă spectacole s-au epuizat în prima oră.

Ulterior au fost puse în vânzare și bilete suplimentare, însă ritmul inițial al vânzărilor a arătat diferența uriașă dintre numărul de fani interesați și capacitatea efectivă a arenei.

Arena Burgas nu va putea primi 15.000 de spectatori la Eurovision

Arena Burgas are o capacitate nominală de aproximativ 15.000 de persoane, însă numărul spectatorilor la spectacolele Eurovision este estimat să fie mai apropiat de 10.000.

Capacitatea finală nu poate fi stabilită până când nu va fi proiectată configurația completă a evenimentului, inclusiv scena, zona pentru artiști, camerele de televiziune, coridoarele tehnice și platformele pentru echipamente.

Motivul este că Eurovision nu funcționează ca un concert obișnuit

Spectacolul este construit în primul rând pentru televiziune, iar o parte importantă din spațiul arenei este ocupată de echipamentele necesare transmisiunii.

Camerele au nevoie de poziții speciale, luminile sunt amplasate pentru cadrele televizate, iar scena și restul instalațiilor sunt proiectate în funcție de ceea ce va vedea publicul de acasă.

Astfel, capacitatea nominală a unei arene nu se transformă automat în numărul de locuri disponibile pentru Eurovision.

De ce biletele pot deveni atât de scumpe

La Viena, diferența dintre cele mai ieftine și cele mai scumpe bilete a fost determinată inclusiv de tipul spectacolului.

Repetițiile de după-amiază au oferit cea mai ieftină variantă, cu bilete de la 15 euro. În schimb, finala live, în special locurile apropiate de scenă, a avut cele mai mari prețuri.

Pentru fanii interesați în primul rând de spectacolul scenic, o repetiție poate fi astfel o alternativă mult mai accesibilă. Cei care vor să fie în arenă exact în momentul în care este anunțat câștigătorul concurează însă pentru cele mai căutate bilete.

Piața neoficială poate împinge prețurile la mii de euro

Cererea internațională foarte mare și numărul limitat de locuri creează condiții favorabile pentru revânzarea biletelor.

La edițiile anterioare, unele bilete au ajuns pe piața secundară la prețuri de câteva ori mai mari decât cele oficiale. Pentru Eurovision 2026 au fost raportate oferte de aproximativ 1.400 de euro pentru bilete foarte căutate.

Este important însă că un astfel de preț nu este stabilit de Eurovision. Este suma solicitată de un vânzător individual pe piața neoficială.

Organizatorii recomandă fanilor să cumpere bilete doar prin canalele oficiale și să fie atenți la ofertele apărute înainte de începerea vânzărilor.

Deocamdată, pentru Eurovision 2027 de la Burgas, niciun preț oficial nu a fost anunțat. Suma de 360 de euro reprezintă doar un reper bazat pe cel mai scump bilet vândut la finala de la Viena și nu trebuie considerată prețul stabilit pentru ediția din Bulgaria.