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Tim Curry, celebru pentru rolul din „The Rocky Horror Picture Show”, a murit la vârsta de 80 de ani

Actorul britanic Tim Curry, cunoscut în special pentru rolul excentricului Dr. Frank N. Furter din filmul „The Rocky Horror Picture Show”, a murit la vârsta de 80 de ani. Acesta a mai jucat în filme precum „Charlie's Angels” sau „Home Alone 2: Lost in New York”.
Tim Curry, celebru pentru rolul din „The Rocky Horror Picture Show”, a murit la vârsta de 80 de ani
Radu Mocanu
26 aug. 2026, 19:40, Cultură-Media
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Cauza decesului nu a fost comunicată imediat, actorul se confrunta de mai mult timp cu probleme de sănătate, suferind un atac cerebral în 2012, relatează Reuters

Cel mai faimos rol al carierei sale a fost cel de debut: excentricul om de știință Dr. Frank N. Furter din comedia muzicală horror „The Rocky Horror Picture Show” (1975), unde a jucat alături de Susan Sarandon și Barry Bostwick. 

Personajul, un savant excentric, „un dulce travestit din Transilvania transsexuală”, așa cum spunea într-o secvență, îmbrăcat în lenjerie intimă neagră, ciorapi cu portjartier și machiaj strident, a transformat pelicula într-un fenomen de cult mondial, proiectat la miezul nopții în fața unor spectatori costumați în personajele filmului. 

Curry a avut o activitate importantă și pe scenă, fiind nominalizat de trei ori la Premiile Tony. Printre rolurile sale de pe Broadway s-au numărat Mozart în „Amadeus”, în 1981, precum și interpretări în „My Favorite Year” și „Monty Python’s Spamalot”, unde l-a jucat pe Regele Arthur.  

Actorul a apărut în numeroase filme, fiind distribuit frecvent în roluri de personaj negativ. Printre producțiile în care a jucat se numără „Clue”, „Legend”, „Annie”, „The Three Musketeers”, „Home Alone 2: Lost in New York”, „The Shadow”, „Muppet Treasure Island” și „Charlie’s Angels”. 

Născut la 19 aprilie 1946, în satul Grappenhall din Cheshire, Tim Curry a studiat teatrul la Universitatea din Birmingham. Pe lângă actorie, a fost cântăreț și compozitor și a cântat inclusiv alături de propria trupă rock, lansând mai multe albume.  

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