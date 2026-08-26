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Un tablou nemaivăzut de 25 de ani a lui Mondrian va fi scos la licitație. Se estimează că va fi vândut cu o sumă fabuloasă

Un tablou rar al pictorului olandez Piet Mondrian va fi scos la licitație în octombrie. Denumit „Compoziția a III-a”, se estimează că va fi vândut pentru o sumă spectaculoasă.
Un tablou nemaivăzut de 25 de ani a lui Mondrian va fi scos la licitație. Se estimează că va fi vândut cu o sumă fabuloasă
Sursa foto: Captură video
Ioana Târziu
26 aug. 2026, 13:20, Cultură-Media
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Realizat în anul 1920, se estimează că va fi vândut pentru o sumă cuprinsă între 23 și 35 de mii de euro.

Conform Euronews, tabloul denumit „Compoziția a III-a” al lui Piet Mondrian va fi scos la licitație la Christie’s, în Londra.

Lucrarea este una abstractă și nu a mai fost văzută public de 25 de ani.

Acest tablou marchează un moment crucial în trecerea artistului de la peisajele tradiționale la abstracția pură.

Astfel de tablouri apar rareori la licitații. Ultima lucrare de acest fel s-a vândut în 2009.

Scoaterea la licitație a operei de artă semnată de Mondrian face ca aceasta să fie o ocazie rară de a cumpăra o operă cheie.

Casa de licitații speră că tabloul va stabili un nou record pentru artist.

La momentul actual, recordul este de 51 de milioane de dolari, potrivit sursei citate.

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