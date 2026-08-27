România își caută următorul judecător la CJUE. Când începe selecția

Selecția candidaților va începe în septembrie, iar anunțul privind organizarea procedurii urmează să fie publicat pe 21 septembrie. Cei interesați își vor putea depune candidaturile până la 7 octombrie 2026.

Potrivit calendarului aprobat de Executiv, candidații vor fi audiați în perioada 2-4 noiembrie, iar audierile vor fi transmise în direct pe site-urile Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Externe.

Selecția va fi realizată de o comisie din care vor face parte reprezentanți ai Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Externe, Agentul Guvernamental pentru CJUE, precum și reprezentanți ai sistemului judiciar, mediului universitar și profesiei de avocat.

Audierea candidaților este programată în perioada 2–4 noiembrie 2026. Aceasta va fi transmisă live pe site-ul Ministerului Justiției şi al Ministerului Afacerilor Exteme.

„Procedura de selecție urmărește identificarea, printr-un proces transparent, riguros și bazat pe criterii profesionale, a candidatului României pentru următorul mandat de judecător la CJUE”, se arată în documentul aprobat de Guvern.

Ce condiții trebuie să îndeplinească candidații

Candidații trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, să ofere garanții de independență și să îndeplinească condițiile necesare pentru exercitarea celor mai înalte funcții jurisdicționale în România sau să fie jurisconsulți cu competențe recunoscute.

Comisia va evalua, între altele, calificarea juridică și cunoașterea dreptului și instituțiilor UE, experiența profesională, capacitatea de a exercita funcții judiciare, competențele lingvistice, capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, precum și independența, imparțialitatea, probitatea și integritatea candidaților.

La finalul audierilor, comisia va desemna, cu o majoritate de cel puțin două treimi, candidatul pentru funcția de judecător la CJUE și două propuneri de rezervă. Rezultatele selecției vor fi făcute publice pe 6 noiembrie.

Propunerea comisiei va ajunge ulterior la Guvern pentru aprobare. Executivul poate respinge motivat propunerea și poate opta pentru unul dintre cei doi candidați de rezervă. Dacă toate cele trei propuneri sunt respinse, procedura de selecție va fi reluată.

Propunerea trebuie trimisă până în noiembrie

După aprobarea de către Guvern, Parlamentul va fi informat cu privire la candidatul ales, iar propunerea României va fi transmisă Consiliului UE, prin Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, în cel mult șase zile lucrătoare.

România trebuie să transmită propunerea până la sfârșitul lunii noiembrie 2026, în cadrul calendarului european pentru reînnoirea mandatelor judecătorilor CJUE.

Numirea judecătorilor Curții de Justiție a Uniunii Europene este decisă de comun acord de guvernele statelor membre, după consultarea comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind Funcționarea UE.