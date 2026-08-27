Nicușor Dan, vizită în Cahul de Ziua Independenței Republicii Moldova: La Cahul regăsim legături între România și Republica Moldova

Joi, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, președintele României, Nicușor Dan, a precizat că a făcut o oprire în orașul Cahul în drum spre Chișinău, unde participă la manifestările dedicate celor 35 de ani de la proclamarea independenței.

Șeful statului a descris oraș moldovean drept un „reper important al identității, culturii și spiritului românesc din Republica Moldova”.

„În drum spre Chișinău, am făcut o oprire pentru a vizita orașul Cahul, reper important al identității, culturii și spiritului românesc din Republica Moldova. Mi-a făcut plăcere să descopăr un oraș cu o istorie bogată, cu oameni harnici, cu o comunitate care a știut să păstreze și să transmită mai departe valorile pe care le impartasim”, a scris președintele pe rețelele de socializare.

Nicușor Dan a spus că relațiile dintre România și Republica Moldova se regăsesc în mai multe domenii, de la educație și cultură până la economie și proiectele dezvoltate de comunitățile locale.

„La Cahul regăsim legături între România și Republica Moldova în educație, cultură, economie, în proiectele comunităților locale și, mai presus de toate, în relațiile dintre oameni”, a transmis șeful statului.

Președintele României a amintit și sprijinul acordat de țară pentru dezvoltarea infrastructurii locale din Cahul. România a contribuit financiar la construcția unui nou sediu pentru Teatrul „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. Tot cu ajutorul României a fost modernizat și un cămin al Universității din Cahul.

„De aceea, România a contribuit cu fonduri la construcția unui nou sediu pentru Teatrul «Bogdan Petriceicu Hașdeu» și pentru modernizarea unui cămin al Universității din Cahul”, a precizat Nicușor Dan.

Acesta a declarat că a „apreciat eforturile autorităților locale, ale instituțiilor, ale profesorilor, oamenilor de cultură, antreprenorilor, tinerilor și ale tuturor celor care contribuie zi de zi la dezvoltarea Cahulului și la consolidarea relației dintre Republica Moldova și România”