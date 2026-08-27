Oana Gheorghiu, despre Legea salarizării: Două treimi dintre bugetari ar fi câștigat mai mult. PSD a sabotat acordul politic

Într-o postare publicată pe platforma Facebook, Oana Gheorghiu susține că obligația adoptării unei noi legi a salarizării era inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență încă din 2021 și că proiectul trebuia elaborat de Ministerul Muncii.

Vicepremierul afirmă că PSD a controlat acest portofoliu timp de aproximativ patru ani și jumătate, perioadă în care, potrivit acesteia, nu ar fi prezentat public un proiect final și nu ar fi organizat consultările necesare pentru adoptarea reformei.

Gheorghiu îl indică pe ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, drept cel care a accelerat ulterior procesul, prin publicarea proiectului, consultări cu sindicatele și discuții cu partidele politice, sub medierea Administrației Prezidențiale.

Existența consultărilor sectoriale pe noua lege este confirmată și de instituții publice. Ministerul Sănătății anunța în iulie participarea la discuții cu organizațiile sindicale privind proiectul salarizării bugetare.

„Două treimi dintre salarii ar fi crescut”

Potrivit Oanei Gheorghiu, forma propusă a legii prevedea creșteri de venituri pentru aproximativ două treimi dintre angajații sectorului public, în timp ce pentru ceilalți urma să fie păstrat nivelul veniturilor aflate deja în plată.

Aceeași structură a fost prezentată public și de premierul interimar Ilie Bolojan, care a declarat că aproximativ două treimi dintre salariile bugetarilor ar fi urmat să crească, iar restul să fie menținute până la reducerea decalajelor din sistem. Bolojan a precizat că proiectul urmărea corectarea inechităților salariale și a avertizat că neadoptarea lui poate duce la pierderea a 770 de milioane de euro din PNRR.

Acuzații directe la adresa PSD

Vicepremierul susține că reprezentanți ai PSD au participat la întâlnirile tehnice privind proiectul, deși conducerea partidului reclama public lipsa unei propuneri clare din partea Guvernului.

Gheorghiu acuză apoi PSD că a blocat acordul politic negociat la Cotroceni și leagă direct acest eșec de riscul pierderii banilor europeni.

Negocierile privind legea salarizării au ajuns oficial în impas, iar Dragoș Pîslaru a declarat pe 26 august că reforma este legată de o miză de 770 de milioane de euro din PNRR.

În finalul mesajului său, Oana Gheorghiu critică politica salarială și fiscală promovată în anii anteriori și afirmă că România nu mai poate susține politici publice prin împrumuturi permanente.