Rusia, reacție dură după numirea lui Claudiu Năsui în guvernul moldovean. Maria Zaharova: Autoritățile de la Chișinău dau țara pe mâna Bucureștiului

Numirea fostului ministru român al Economiei, Claudiu Năsui, într-o funcție în cadrul Guvernului Republicii Moldova arată că autoritățile de la Chișinău „predau deja în mod deschis țara pe mâna Bucureștiului”, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de agenția TASS.

În cadrul unui briefing, Maria Zaharova a susținut că forțele pro-occidentale din Republica Moldova și-ar fi recunoscut „incompetența” prin numirea lui Claudiu Năsui în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Potrivit purtătoarei de cuvânt, autoritățile de la Chișinău „în contextul tendințelor de criză din economia republicii, predă efectiv întregul sector economic al țării în mâinile unor persoane din București”.

Aceasta a făcut referire și la informațiile potrivit cărora Claudiu Năsui a fost numit în funcție pe 25 august și că a primit, totodată, cetățenia Republicii Moldova în aceeași zi.

Acest detaliu a fost confirmat, întrucât președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, chiar a semnat decretul prin care i-a fost acordată cetățenia Republicii Moldova lui Claudiu Năsui.

„În plus, decretul care i-a acordat cetățenia moldovenească a fost semnat de [președintele Republicii Moldova, Maia] Sandu, credeți sau nu, chiar în aceeași zi. A fost doar o formalitate, desigur, pentru a minimiza numărul de plângeri”, a declarat Maria Zaharova.

„În acest fel, forțele pro-occidentale ale republicii își recunosc propria incompetență și lipsa unor candidați demni pentru acest post în propria țară și pur și simplu predau Moldova nu propriului control, ci unui stat străin, diferit.”, a precizat aceasta, conform TASS.

Potrivit Mariei Zaharova, poporul moldovean „respinge cu fermitate astfel de inițiative antipopulare ale conducerii republicii, care duc la pierderea independenței țării și la distrugerea identității sale naționale”.

„Moldovenii onorează cu sfințenie memoria apărătorilor Patriei lor, care au renunțat la libertatea republicii de dragul generațiilor viitoare și nu sunt dispuși să facă concesii”, a mai declarat Zaharova, făcând referire la aniversarea a 35 de ani de la desprinderea Republicii Moldova de Uniunea Sovietică.